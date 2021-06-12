Директор БРГИ №1 Ильнур Салихов: «Я патриот своей республики»

Готовясь стать участником праймериз от «Единой России» руководитель Администрации Главы РБ Александр Сидякин сказал: «Думаю, у нас получится достойный список кандидатов и «команда Хабирова» будет представлена разными людьми. Ждем в числе кандидатов новые лица, так называемых «башкир с папочками». Они должны будут уметь лоббировать интересы людей и республики», — подчеркнул Александр Сидякин.
Команда Хабирова – это команда единомышленников, которая ставит своей целью развитие республики, приносит ей пользу реальными делами. Каждый, кто работает на благо республики, является членом команды – это все жители республики, и депутаты, и кандидаты, и руководители всех уровней, которые связывают свое будущее с будущим Башкортостана.
Мы решили спросить поподробнее о обновленном понятии «команда Хабирова» у лидеров общественного мнения республики.
Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ, сопредседатель ОНФ в РБ, публицист Шамиль Валеев: «Раньше командой Хабирова считали группу чиновников, которые находятся в Белом доме, кадровый костяк высшего менеджмента республики. А в этом году, не так давно сформировалось такое широкое понятие, как #КомандаХабирова , #ХабировTeam — это каждый, кто связывает свое будущее с Башкирией, не собирается никуда «валить», готов и уже посвятил свой талант, труд и энергию её благу. И когда Хабиров говорит «своих не бросаем», думаю он имеет ввиду именно всех жителей республики, которые ассоциируют себя с регионом. Команда Хабирова - это не привилегия и не блат. Попасть в неё можно единственным путём — быть патриотом Башкортостана и России. Трудиться на её благо и связывать своё будущее с будущим нашей прекрасной республики. Я считаю, чтобы усилить команду Хабирова, нужно больше «башкиров с папочками», нужно сформировать большую башкирскую фракцию, независимо от партийной принадлежности, от национальностей, фракцию депутатов, которые не потеряли свою связь с республикой. Это должны быть люди, которые будут одолевать кабинеты исполнительной власти и добывать для республики конкретные миллиарды рублей. Нужны те, кто не красуются и обещают, а те, в ком есть сила исполнять обещания, отстаивать интересы граждан. Они планируют, что их дети которых будут здесь жить и строить вместе с нами современный, яркий, креативный и любимый для всех Башкортостан».
Руководитель попечительского совета «Бизнес-платформы ОНФ» Владимир Сенин:
«С приходом к власти в РБ Р.Ф. Хабирова появились новые импульсы развития (прежде всего инфраструктурные – благоустройство общественных территорий – дворов, подъездов, часть территорий получили статус опережающего экономического развития). Во многом это результат успешной работы команды республики – команды Хабирова. Я считаю, чтобы принести пользу региону и стране, нужно быть в этой команде. Многое уже сделано, жить в Башкирии станет еще лучше, с сильной командой Хабирова это абсолютно возможно. Задача власти в целом одна – это делать жизнь людей лучше. Но для того, чтобы реализовывать это, надо лоббировать интересы республики в федеральном центре.
Я думаю, что команда Хабирова – это и волонтеры, помогавшие пожилым жителям Башкортостана, в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Акция #МыВместе — это лучшее проявление человеческих качеств наших людей, которые смогли собраться и сорганизоваться, чтобы помогать друг другу. Те люди, которые проявились в то время, сегодня востребованы для реализации других общественно значимых и важных дел для людей, региона и страны».
Депутат Госдумы от Башкортостана Павел Качкаев: «В целом команда Хабирова – это все жители республики, депутаты и кандидаты всех уровней, которые действуют в интересах родного края, отстаивают и защищают интересы избирателей, республики, страны, связывают свое будущее с будущим Башкортостана. Это люди, которые работают в своей сердце от сердца.
Только командой можно достичь какого-либо результата. И результаты системной и ежедневной работы главы республики Радия Хабирова и его команды отражаются в различных рейтингах, мы это видим и слышим. Например, улучшение рейтинга инвестиционной привлекательности говорит о том, что республика не просто тратит большие деньги на поддержку предпринимательства, но и является свидетельством того, что все средства тратятся очень эффективно
Радий Фаритович расшевелил все чиновничьи структуры в республике, появилась постоянная нацеленность на результат, Башкирия стала двигаться более быстрыми темпами. Считаю, что мы сегодня должны все работать на команду Хабирова, мы должны помогать нашим министрам попадать в федеральные нацпроекты и программы, получать по ним финансирование.».
Сегодня в рубрике #командаХабирова мы знакомимся с Ильнуром Салиховым. Жителем Уфы, патриотом республики, который в неполные 36 лет уже возглавляет нашу брендовую Башкирскую республиканскую гимназию-интернат №1 имени Рами Гарипова.
Большую часть своей трудовой деятельности Ильнур Салихов посвятил образованию. Начиная свою трудовую деятельность с "низов" и дойдя до должности директора, он уже может оценить как слабые, так и сильные стороны нашей системы образования.
Отметим, что при непосредственном участии Ильнура Салихова была введена в эксплуатацию и успешно функционирует одна из крупнейших общеобразовательных учреждений города - Лицей №160. При нем БРГИ №1 им. Рами Гарипова попала в престижный рейтинг - Топ-200 лучших школ России технического профиля (122 позиция из 10,5 тыс. школ). Об этом стало известно совсем недавно, в начале июня этого года. Рейтинг составило Федеральное агентство RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. В список включены шесть образовательных учреждений из Уфы и одно из Нефтекамска.
Для справки:
Ильнур Салихов родился 12 сентября 1985 года в селе Мраково Кугарчинского района Республики Башкортостан в обычной семье тракториста и учительницы начальных классов. Все детство провел в селе, после окончания ее в 2003 году школы поступил в Башкирский государственный университет на исторический факультет. В 2007 году получил диплом бакалавра истории, в 2009 году - степень магистра истории. Трудовую деятельность начал еще в студенческие годы, работал в одной из известных сетей быстрого питания, продавцом автомобилей у официального дилера. После получения диплома - решил работать по тому направлению, которое выбрал. В 2009 году был принят на должность социального педагога в Башкирскую гимназию №158 имени Мустая Карима. Через два месяца - назначен заместителем директора по хозяйственной части, которую занимал до 2017 года. в 2016 году был назначен куратором строящегося объекта - новой школы в микрорайоне "Колгуевский" Кировского района Уфы. Участвовал при строительстве, подборе команды учителей, наборе детей и запуске новой школы. В 2017 году назначен директором нового учреждения образования - Лицея №160 города Уфы. С августа 2019 года - директор Башкирской республиканской гимназии №1 имени Рами Гарипова. Является выпускником Московской школы управления Сколково (2020г.)
"Для того, чтобы наше образование оставалось опережающим, мы каждодневно должны совершенствовать систему подготовки педагогов, социальных работников, повышать престиж профессии учителя. Важно понимать, что успехи ребенка в обучении - это не только работа педагога в школе, это благоприятный психологический фон в семьях", - считает наш герой.
Мы спросили молодого директора школы, в чем секрет его успеха. «Я считаю, что со школьной, студенческой скамьи необходимо иметь активную жизненную позицию, активнее участвовать в самоуправлении, волонтерском движении, я это называю "инвестиции в будущее", так как на этом этапе ты знакомишься с руководителями разных уровней, лидерами общественного мнения не через "приемную", а на одной площадке», - ответил он.
Из региона уезжать никогда не собирался.
- Я патриот своей Республики, много городов по России видел, поверьте - Уфа и Республика – по комфорту проживания, чистоте улиц – находятся на лидирующих позициях по всей России.
По его словам, «всегда приятнее развивать свой родной регион и радоваться тому, что он планомерно входит в число лидеров страны, осознавать свою причастность к этому успеху, росту, тем более, у нашего региона очень большой потенциал и возможность быть в числе лидеров».
Дальнейшие планы Ильнура Рифатовича – и дальше работать во благо республики и каждого его жителя.
«Вся моя жизнь тесно связана с нашей республикой, со столицей. Мне очень дорога моя малая Родина. Считаю, что у нас созданы все условия для самореализации и развития человека, для комфортного проживания семьи. Конечно, идеально не бывает, проблемы существуют всегда, но умение на них реагировать, и реагировать не для галочки - это то, что отличает #КомандуХабирова, - отметил Ильнур Рифатович. - В последнее время мы довольно часто слышим - #КомандаХабирова, так кто же они? В первую очередь, #КомандаХабирова - это те целеустремленные, не остающиеся в стороне люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту и делающие это каждый день, люди с активной жизненной позицией, люди, чья жизнь и судьба тесно связаны с Республикой, для которых Республика Башкортостан - не пустой звук, люди, которые своим трудом, упорством, старанием делают жизнь всех наших сограждан комфортнее, безопаснее».