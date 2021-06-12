Директор БРГИ №1 Ильнур Салихов: «Я патриот своей республики»

Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ, сопредседатель ОНФ в РБ, публицист Шамиль Валеев: «Раньше командой Хабирова считали группу чиновников, которые находятся в Белом доме, кадровый костяк высшего менеджмента республики. А в этом году, не так давно сформировалось такое широкое понятие, как #КомандаХабирова , #ХабировTeam — это каждый, кто связывает свое будущее с Башкирией, не собирается никуда «валить», готов и уже посвятил свой талант, труд и энергию её благу. И когда Хабиров говорит «своих не бросаем», думаю он имеет ввиду именно всех жителей республики, которые ассоциируют себя с регионом. Команда Хабирова - это не привилегия и не блат. Попасть в неё можно единственным путём — быть патриотом Башкортостана и России. Трудиться на её благо и связывать своё будущее с будущим нашей прекрасной республики. Я считаю, чтобы усилить команду Хабирова, нужно больше «башкиров с папочками», нужно сформировать большую башкирскую фракцию, независимо от партийной принадлежности, от национальностей, фракцию депутатов, которые не потеряли свою связь с республикой. Это должны быть люди, которые будут одолевать кабинеты исполнительной власти и добывать для республики конкретные миллиарды рублей. Нужны те, кто не красуются и обещают, а те, в ком есть сила исполнять обещания, отстаивать интересы граждан. Они планируют, что их дети которых будут здесь жить и строить вместе с нами современный, яркий, креативный и любимый для всех Башкортостан».