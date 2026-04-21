ФК «Уфа» обыграл «Черноморец» на своем поле

Футбольный клуб «Уфа» покинул зону вылета благодаря победе над новороссийским «Черноморцем». Соперники встречались на стадионе «Нефтяник» в рамках 29-го тура Первой лиги. Матч носил принципиальный характер, так как команды – соседи в турнирной таблице и продолжают борьбу за право сохранения прописки в лиге.

В первом тайме гости несколько раз провели опасные атаки на ворота уфимцев. Беленов справился с ударами Хубулова и Чистякова. Хозяева ответили контратакой в исполнении Липового. Но до перерыва счет никто так и не открыл.

Особенно в первом тайме волнение было у ребят. Не стоит забывать и о предыдущих матчах – с «Торпедо» и «Уралом». В Екатеринбурге была смена покрытия, плюс у ребят накопились микротравмы. Из-за этого пришлось корректировать тренировочный процесс. Омари Тетрадзе, главный тренер ФК «Уфа»

После перерыва Тетрадзе провел ряд замен. Позже наставник признался, что сделал это, чтобы придать остроты и агрессии действиям своей команды. Счет в матче на 85-й минуте открыл Залимхан Юсупов. Ему удался удар со штрафного. 1:0 – победа «Уфы». Благодаря этому успеху башкирский коллектив поднялся в таблице на одну строчку выше и покинул зону вылета. Следующую встречу команда проведет 22 апреля против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

Макс оставил зазор, и я решил воспользоваться, тем более он не ждал удар. Я считаю, мы сегодня включились только в конце, до этого у нас мало что получалось. Залимхан Юсупов, полузащитник ФК «Уфа»