ФК «Уфа» обыграл «Черноморец» на своем поле

Футбольный клуб «Уфа» покинул зону вылета благодаря победе над новороссийским «Черноморцем». Соперники встречались на стадионе «Нефтяник» в рамках 29-го тура Первой лиги. Матч носил принципиальный характер, так как команды – соседи в турнирной таблице и продолжают борьбу за право сохранения прописки в лиге.
В первом тайме гости несколько раз провели опасные атаки на ворота уфимцев. Беленов справился с ударами Хубулова и Чистякова. Хозяева ответили контратакой в исполнении Липового. Но до перерыва счет никто так и не открыл.
После перерыва Тетрадзе провел ряд замен. Позже наставник признался, что сделал это, чтобы придать остроты и агрессии действиям своей команды. Счет в матче на 85-й минуте открыл Залимхан Юсупов. Ему удался удар со штрафного. 1:0 – победа «Уфы». Благодаря этому успеху башкирский коллектив поднялся в таблице на одну строчку выше и покинул зону вылета. Следующую встречу команда проведет 22 апреля против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.