«Борьба – только уничтожение»: эксперты высказались о проблеме тополиного пуха в Башкирии

Тополиный пух этим летом стал настоящей бедой. И для аллергиков, и для пожарных. «Летний снег», как его прозвали, – еще одно последствие жаркого мая. В Демском районе с загоревшегося тополиного пуха огонь едва не перекинулся на дома. Аллея с деревьями проходит вдоль садового товарищества. Люди в отчаянии и не знают, как бороться с опадающими семенами. А некоторые в этом находят себе забаву, которая другим может стоить жизни.

В частном жилом секторе горел сухой тополиный пух. Почти что порох – так же воспламеняется от одной искры. Владимир Ишутин был дома, когда за его забором начался пожар.

Резко из кустов пламя. Не видел, кто поджег. Думаю, молодёжь гуляет, балуется спичками. Владимир Ишутин

Температура горения у тополиного пуха, согласно лабораторным исследованиям, 800 градусов. Для понимания: древесина может воспламениться от 210 градусов, резина – от 400.

Тополи больше полувека назад рядом с домом сажал Марат Абдулсаттаров. Райком обязал. Аллею благоустроили вместе с однопартийцами. Мужчина тогда и не думал, что посаженные им деревья принесут столько проблем. Сейчас известно: тополи – одни из самых ломких.

Падают огромные ветки, однажды целое дерево упало. Повезло, что нас дома не было. Альфира Абдулсаттарова

А вот Фирдаус Зубаирова из дома почти не выходит. Находиться рядом с тополиной аллеей женщине опасно для здоровья: у нее аллергия и астма.

В администрации района говорят, что за территорию СНТ не отвечают и вопросом должно заниматься садовое товарищество, однако обещают помочь с решением проблемы.

Совместно с представителями управления коммунального хозяйства мы выедем на место, осмотрим территорию, деревья. Какие-то меры будут предприняты, возможно, снос или кронирование. Руслан Фахуртдинов, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Дёмского района г. Уфы

Учёные против методов стабилизации. По словам биолога Натальи Курамшиной, эффективнее и дешевле будет полная вырубка тополей и замена на другие деревья. Логика простая: проще один раз сделать, чем бороться ежегодно.

Однозначно, борьба – только уничтожение, потому что даже высадка мужских особей приводит со временем к тому, что они дают пух. Это особое растение, оно может меняться. Лучше посадить наши традиционные деревья и сделать из Уфы город-сад. Нужны красивые цветущие деревья: клены, березы, липы, сирень. Наталья Курамшина, профессор кафедры безопасности производства и промышленной экологии УГАТУ

Причиной таких пожаров часто становится банальная шалость. Причём не всегда детская. В городе Октябрьском женщина подожгла посреди ночи тополиный пух и убежала. Огонь перекинулся на кусты и погас, только когда туи сгорели. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас в соцсетях разыскивают женщину. Пост выложила на своей странице жительница Октябрьского, она надеется на привлечение поджигательницы к административной ответственности.