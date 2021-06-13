«Борьба – только уничтожение»: эксперты высказались о проблеме тополиного пуха в Башкирии

Тополиный пух этим летом стал настоящей бедой. И для аллергиков, и для пожарных. «Летний снег», как его прозвали, – еще одно последствие жаркого мая. В Демском районе с загоревшегося тополиного пуха огонь едва не перекинулся на дома. Аллея с деревьями проходит вдоль садового товарищества. Люди в отчаянии и не знают, как бороться с опадающими семенами. А некоторые в этом находят себе забаву, которая другим может стоить жизни.
В частном жилом секторе горел сухой тополиный пух. Почти что порох – так же воспламеняется от одной искры. Владимир Ишутин был дома, когда за его забором начался пожар.
Температура горения у тополиного пуха, согласно лабораторным исследованиям, 800 градусов. Для понимания: древесина может воспламениться от 210 градусов, резина – от 400.
Тополи больше полувека назад рядом с домом сажал Марат Абдулсаттаров. Райком обязал. Аллею благоустроили вместе с однопартийцами. Мужчина тогда и не думал, что посаженные им деревья принесут столько проблем. Сейчас известно: тополи – одни из самых ломких.
А вот Фирдаус Зубаирова из дома почти не выходит. Находиться рядом с тополиной аллеей женщине опасно для здоровья: у нее аллергия и астма.
В администрации района говорят, что за территорию СНТ не отвечают и вопросом должно заниматься садовое товарищество, однако обещают помочь с решением проблемы.
Учёные против методов стабилизации. По словам биолога Натальи Курамшиной, эффективнее и дешевле будет полная вырубка тополей и замена на другие деревья. Логика простая: проще один раз сделать, чем бороться ежегодно.
Причиной таких пожаров часто становится банальная шалость. Причём не всегда детская. В городе Октябрьском женщина подожгла посреди ночи тополиный пух и убежала. Огонь перекинулся на кусты и погас, только когда туи сгорели. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас в соцсетях разыскивают женщину. Пост выложила на своей странице жительница Октябрьского, она надеется на привлечение поджигательницы к административной ответственности.
Этот год рекордный. Так, на неделе тополиный пух спасателям Башкортостана пришлось тушить 13 раз. Двухдневные дожди дали немного отдохнуть. Следующая неделя, по прогнозам синоптиков, снова даст жару.