В Башкирию привлечь туристов хотят с помощью тюрьмы

В Белебей туристов хотят привлекать с помощью тюрьмы. Сажать, конечно, никого не будут, но побывать за решеткой сможет любой желающий. В городе хотят восстановить тюремный замок, построенный еще в 18 веке. Для этого администрация собирается выиграть федеральный грант. Похожая поддержка уже помогла преобразить главное общественное пространство Белебея. В городе открыли парк «Поющие родники». Деньги на реконструкцию выиграли на всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Где-то здесь, в подвальном полумраке, в кучах обломков и мусора затерялся целый лабиринт. Точного расположения ходов теперь не знает ни один историк. Да и в самом здании не так много сохранилось из первоначального облика. В последнее время здесь располагался пункт полиции, а затем пустующие помещения облюбовали бездомные. Впрочем, отдельные элементы все же напоминают об истинном назначении крепости.

Вот одна из немногих сохранившихся в первозданном виде тюремных камер. Конечно, их было гораздо больше, однако, по одной из легенд, во время освобождения этой тюремной крепости остальную часть казематов замуровали вместе с находящимися там заключенными.

Одно из старейших зданий Белебея по приказу Екатерины Великой построили в 1775 году, во время Пугачёвского восстания. Тюрьма была пересыльным пунктом для арестантов, которых доставляли сюда в кандалах по сибирскому тракту. В сводах здания сохранились очертания церкви, куда, очевидно, приходили молиться конвоиры и заключенные.

Я думаю, все зависит от ударения, потому что раньше говорили «тюремный замОк», потому что здесь закрывали. Это не зАмок, здесь нет башен, но замОк напоминает, потому что все было под замком. Владимир Сапожников, главный специалист отдела строительства и архитектуры администрации Белебеевского района

Тюремный замок вполне мог бы привлечь туристов, решили чиновники из районной администрации, и подали заявку на грант всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Концепция проекта заключается в создании исторического квартала, где можно расположить различные объекты, интересные жителям и гостям Белебея.

Стоимость проекта ориентировочно – 153,5 млн рублей. Мы планируем обустроить торговые, общественные и образовательные зоны. Мы хотим видеть здесь современную гостиницу. Айгуль Иванова, главный архитектор Белебеевского района

Именно благодаря федеральному гранту в Белебее удалось благоустроить главное место отдыха горожан – парк поющих родников. В 2019-м проект реконструкции был признан одним из лучших на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. И вот спустя два года реализацию оценили жители.

Деревянные пирсы, веревочный парк и коворкинг-зона. Сквер изменился до неузнаваемости. Открытие приурочили сразу к двойному празднику – Дню России и юбилею города. В этом году Белебею 240 лет.

Живу в Белебее 40 лет, и в последнее десятилетие город очень изменился. Парки, дороги, дома красивые. Антонина Петрова