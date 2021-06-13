В Башкирию привлечь туристов хотят с помощью тюрьмы

В Белебей туристов хотят привлекать с помощью тюрьмы. Сажать, конечно, никого не будут, но побывать за решеткой сможет любой желающий. В городе хотят восстановить тюремный замок, построенный еще в 18 веке. Для этого администрация собирается выиграть федеральный грант. Похожая поддержка уже помогла преобразить главное общественное пространство Белебея. В городе открыли парк «Поющие родники». Деньги на реконструкцию выиграли на всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.
Где-то здесь, в подвальном полумраке, в кучах обломков и мусора затерялся целый лабиринт. Точного расположения ходов теперь не знает ни один историк. Да и в самом здании не так много сохранилось из первоначального облика. В последнее время здесь располагался пункт полиции, а затем пустующие помещения облюбовали бездомные. Впрочем, отдельные элементы все же напоминают об истинном назначении крепости.
Вот одна из немногих сохранившихся в первозданном виде тюремных камер. Конечно, их было гораздо больше, однако, по одной из легенд, во время освобождения этой тюремной крепости остальную часть казематов замуровали вместе с находящимися там заключенными.
Одно из старейших зданий Белебея по приказу Екатерины Великой построили в 1775 году, во время Пугачёвского восстания. Тюрьма была пересыльным пунктом для арестантов, которых доставляли сюда в кандалах по сибирскому тракту. В сводах здания сохранились очертания церкви, куда, очевидно, приходили молиться конвоиры и заключенные.
Тюремный замок вполне мог бы привлечь туристов, решили чиновники из районной администрации, и подали заявку на грант всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Концепция проекта заключается в создании исторического квартала, где можно расположить различные объекты, интересные жителям и гостям Белебея.
Именно благодаря федеральному гранту в Белебее удалось благоустроить главное место отдыха горожан – парк поющих родников. В 2019-м проект реконструкции был признан одним из лучших на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. И вот спустя два года реализацию оценили жители.
Деревянные пирсы, веревочный парк и коворкинг-зона. Сквер изменился до неузнаваемости. Открытие приурочили сразу к двойному празднику – Дню России и юбилею города. В этом году Белебею 240 лет.
Белебей – один из старейших городов Башкортостана, история которого также тесно связана как с беглыми кочевниками, так и природными родниками. А в скором времени у города может появиться еще один символ – Старогородецкий исторический центр с настоящим тюремным замком, казематы которого станут очередным местом притяжения горожан и туристов.