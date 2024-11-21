Жители Бижбулякского района хотят установить мемориал в рамках ППМИ

Увековечить имена тех, кто вернулся с победой. Жители села Базлык Бижбулякского района хотят установить мемориал двум знаменитым уроженцам – Герою Советского Союза Кириллу Андрееву и Герою Социалистического труда Петру Сергееву. А по краям будут таблички с именами вернувшихся живыми с Великой Отечественной войны.

Реализовать задуманное сельчане планируют в рамках программы поддержки местных инициатив в 2025 году. С местом уже определились – это парк на въезде в село, который начали облагораживать несколько лет назад.