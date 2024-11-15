«Серебряные» туристы из Башкирии отправились в Самарканд

Первая группа «серебряных» туристов из 50 человек улетела в Узбекистан. В рамках проекта «Башкирское долголетие», инициированного главой республики еще в 2020 году, представители старшего поколения отправились в Самарканд.

На часах семь утра. Несмотря на ранний подъем, «серебряные» туристы в приподнятом настроении и в предвкушении новых впечатлений. Совсем скоро они окажутся в одном из самых древних восточных городов – Самарканде. Сегодня из уфимского аэропорта в тур отправились 50 человек.

Я очень давно, с детства мечтала побывать в Узбекистане, и вот наконец-то благодаря этой программе «Башкирское долголетие» моя мечта осуществилась. С таким удовольствием собрала вещи и с утра пораньше соскочила, думаю, как бы не проспать. Я очень благодарна руководству, в частности, главе нашей республики за предоставленную возможность. Гузель Галимова, участница проекта «Башкирско-узбекское долголетие»

География «Башкирского долголетия» расширяется все больше. Гузель Галимова успела побывать в Беларуси, есть те, кто посетил и Абхазию. Как говорят сами участники, их объединяет любовь к жизни и желание познать мир. За четыре года существования проекта в нем приняли участие 690 тысяч жителей республики старше 55 лет.

Я была по Башкирии. Прекрасная экскурсия в Красный Ключ, на Павловку. Была прекрасная организация. Надеюсь, что и сейчас здесь все будет так же хорошо и прекрасно. Конечно, спасибо, что есть такая программа, что люди «серебряного» возраста могут себе это позволить и как-то скрасить свой досуг, свою жизнь. Марина Канонченко, участница проекта «Башкирско-узбекское долголетие»

Часть расходов берет на себя республика. Уже в Самарканде наших туристов встретят гиды-экскурсоводы, которые будут сопровождать их в течение всей поездки.

Туристический пакет включает в себя авиаперелет, проживание в гостинице, сопровождение квалифицированными гидами, экскурсионная программа, трансфертное обслуживание, ну и, конечно же, страховку от несчастного случая. То есть все наши пенсионеры, все наши туристы застрахованы. Наталья Яксанова, представитель туристической фирмы

Мы очень надеемся, что им понравится, понравится и узбекской стороне принимать наших туристов. В общем-то, у нас будет очень хорошее взаимодействие в сфере туризма. Мы уже ждем также туристов и в нашу республику из Узбекистана. Мы хотим сделать альтернативу нашему зарубежному отдыху теплому. Узбекистан сегодня претендует стать таким альтернативным источником вдохновения для наших туристов. Поэтому будем надеяться, что все удастся. Зухра Гордиенко, и.о. министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан