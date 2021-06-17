Жителя Уфы, который обвиняется в убийстве адвоката, проверяют на вменяемость

15 июня в Кировском районном суде Уфы прошло заседание по громкому делу об убийстве адвоката. Напомним, 17 марта посреди дня на улице Пушкина предприниматель Станислав Яшин зарезал адвоката Елисеева, а потом попытался свести счёты с жизнью.

По словам адвоката подозреваемого, Яшин не помнит роковой день, он пришёл в себя лишь тогда, когда увидел перед собой истекающего кровью юриста. После этого он совершил неудачную попытку самоубийства, был доставлен в больницу, где долгое время находился в тяжёлом состоянии. У убитого Елисеева остались два маленьких ребёнка и беременная супруга.