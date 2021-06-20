Врач из Уфы об изменении течения коронавируса: «Пациенты сложнее поддаются терапии»

Настоящий фронт, где борются врачи. Сегодня их профессиональный праздник, но День медицинского работника многие сегодня встречают на смене в «красной зоне». Ведь у болезни выходных нет. Наоборот, по словам врачей, коронавирус становится коварнее, прежние протоколы лечения работают всё хуже. Только за последние сутки в республике умерло 3 человека от ковида. Больницы заполнены.

От боли пациенты изредка стонут. Картина напоминает госпиталь во время войны. Только за стенами не сражались, это делают сейчас – не на смерть, только на жизнь. Каждого больного как своего ребёнка медики кормят с ложечки, пока пациент делает вдох кислорода. Собственного дыхания не хватает даже для приёма пищи. Резкие глубокие вдохи – так за пациента дышит аппарат искусственной вентиляции лёгких.

В реанимации ежедневно в среднем находятся 30 человек. Всего около 300 пациентов, «около» – потому что эта цифра меняется почти каждый час. И это только 18-я больница. Коечный фонд ковид-госпиталей Башкортостана, по словам министра здравоохранения республики, почти заполнен. Дополнительно будут открывать 250 коек для новых заболевших коронавирусом, на очереди ещё 250 мест в больницах региона.

Сложно сказать, мутировал он или нет, но мы отмечаем тот факт, что пациенты сложнее поддаются терапии. Те схемы, которые мы применяли весной, сейчас работают менее эффективно или продолжительность течения удлиняется. Это, конечно, усугубляет состояние и прогнозы. Айрат Рахматуллин, главный врач больницы №18 г. Уфы

После каждого обхода врачи обсуждают, корректируют дальнейший план действий. Такая оперативка за несколькими слоями защитных костюмов. Привычных бейджей нет, вместо них – надписи на комбинезонах. По статистике, которую ведут сами медики, сложнее переносят коронавирус диабетики, тяжелее спасать и людей с лишним весом, а также пожилых. Но это не значит, что, например, молодых болезнь обходит стороной.

Готовятся к третьей волне. Мобилизуют все медицинские силы. Тех, кто готов спасать людей, рискуя своим здоровьем.

– Было страшно, а сейчас мы понимаем, что надо. – Привыкли? – К этому не привыкнуть. Мы в медицину шли, мы знали, куда мы идём.

Пациенты, которые идут на поправку, все как один повторяют: будут вакцинироваться. Мотивируют просто: возвращаться в эти стены и повторять пережитое больше не хочется.

Честно говоря, думал, пронесет. Но надо было своевременно вакцинироваться. Дмитрий Кондров