Врач из Уфы об изменении течения коронавируса: «Пациенты сложнее поддаются терапии»

Настоящий фронт, где борются врачи. Сегодня их профессиональный праздник, но День медицинского работника многие сегодня встречают на смене в «красной зоне». Ведь у болезни выходных нет. Наоборот, по словам врачей, коронавирус становится коварнее, прежние протоколы лечения работают всё хуже. Только за последние сутки в республике умерло 3 человека от ковида. Больницы заполнены.
От боли пациенты изредка стонут. Картина напоминает госпиталь во время войны. Только за стенами не сражались, это делают сейчас – не на смерть, только на жизнь. Каждого больного как своего ребёнка медики кормят с ложечки, пока пациент делает вдох кислорода. Собственного дыхания не хватает даже для приёма пищи. Резкие глубокие вдохи – так за пациента дышит аппарат искусственной вентиляции лёгких.
В реанимации ежедневно в среднем находятся 30 человек. Всего около 300 пациентов, «около» – потому что эта цифра меняется почти каждый час. И это только 18-я больница. Коечный фонд ковид-госпиталей Башкортостана, по словам министра здравоохранения республики, почти заполнен. Дополнительно будут открывать 250 коек для новых заболевших коронавирусом, на очереди ещё 250 мест в больницах региона.
После каждого обхода врачи обсуждают, корректируют дальнейший план действий. Такая оперативка за несколькими слоями защитных костюмов. Привычных бейджей нет, вместо них – надписи на комбинезонах. По статистике, которую ведут сами медики, сложнее переносят коронавирус диабетики, тяжелее спасать и людей с лишним весом, а также пожилых. Но это не значит, что, например, молодых болезнь обходит стороной.
Готовятся к третьей волне. Мобилизуют все медицинские силы. Тех, кто готов спасать людей, рискуя своим здоровьем.
Пациенты, которые идут на поправку, все как один повторяют: будут вакцинироваться. Мотивируют просто: возвращаться в эти стены и повторять пережитое больше не хочется.
Здесь, внутри, возможности расслабиться нет ни у пациентов, ни у тех, кто их спасает. Фоном постоянный шум медицинской техники. И только за окном словно безмятежная природа. После смены съёмочную группу обрабатывают антисептиком с ног до головы. Но вот из памяти увиденное уже никак не смыть.