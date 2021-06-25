В Уфе прошёл I Форум краеведов Башкортостана

Знатоки обычаев и традиций. В Уфе прошёл I Форум краеведов республики. И хотя мероприятие носит региональный статус, участие в нем принимают эксперты практически со всей страны.

Формально краеведы республики собираются вместе во второй раз. Первая часть форума состоялась ещё в декабре прошлого года в онлайн-режиме из-за пандемии. И только сейчас, после сдачи анализов и вакцинации, специалисты собрались все вместе. 200 участников не только из Башкортостана.

Это и реконструкторы традиционной одежды, и те, кто национальными видами спорта занимается, и кто традиционную пищу готовит. Даже те, кто формирует современные городские ландшафты. Юлдаш Юсупов, член исполкома Всемирного курултая башкир

Но в какой бы сфере они ни изучали родной край, объединяет их одно.

Патриот своей малой родины. Потому что в каждом районе, в каждом населенном пункте есть тот человек, который знает про данный населенный пункт, район и их личностей абсолютно всё. И это кладезь. Урал Кильсенбаев, заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

Современный краевед – это не пожилой мужчина в очках, сидящий в архивах. Профессия, а скорее, даже призвание объединяет людей всех возрастов. Развитию помогает и обмен опытом.

Взаимодействие краеведов, схожие процессы. Они есть и у нас в Астрахани. Мы перенимаем опыт наших башкирских коллег. Серия «В помощь краеведу» – мы посмотрели ее, переняли и издали собственную книгу «Астраханские нагайцы». Рамиль Ишмухаметов, соискатель кафедры истории России Астраханского государственного университета

Важная задача перед участниками форума – воспитывать молодёжь в любви к родному краю. Помогать в изучении родословной, истории своего народа. Забыть родной язык – значит потерять часть уникального культурного кода.

Для развития республики очень важно, чтобы люди говорили на двух языках. Одновременно если человек утрачивает свой родной язык, на котором с ним говорила мать, то его образование, его развитие мозга сильно проседает по сравнению с тем носителем, который сохраняет свой родной язык. Юлия Норманская, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН /Москва/

Среди участников и признанные учёные. Они же отметили Башкортостан как одного из лидеров по краеведческой работе. По словам доктора исторических наук Игоря Кызласова, у специалистов республики большой фонд для изучения, в том числе и археологические памятники, такие как городище Уфа-2, представляющий интерес не только для региона.

Благоустроенные улицы, крытые деревом на перекрестках. А что такое перекрестки? Это уличная планировка. Квартальная планировка. Для 4-5 века нашей эры. Если оставить в покое Рим или Афины, покажите мне такой город в Восточной Европе? Игорь Кызласов, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН /Москва/

В эпоху раннего Средневековья на месте современной башкирской столицы стоял крупный промышленный и торговый город, со своей оборонительной системой и даже канализацией. На глубине 4 метров до сих пор скрыты предметы быта, фрагменты оружий и даже фундаменты домов. Историю, которую застройщики пытались раскопать экскаваторами и бульдозерами, ученые, отстоявшие памятник археологии, собирали по крупицам.