В Уфе прошёл I Форум краеведов Башкортостана

Знатоки обычаев и традиций. В Уфе прошёл I Форум краеведов республики. И хотя мероприятие носит региональный статус, участие в нем принимают эксперты практически со всей страны.
Формально краеведы республики собираются вместе во второй раз. Первая часть форума состоялась ещё в декабре прошлого года в онлайн-режиме из-за пандемии. И только сейчас, после сдачи анализов и вакцинации, специалисты собрались все вместе. 200 участников не только из Башкортостана.
Но в какой бы сфере они ни изучали родной край, объединяет их одно.
Современный краевед – это не пожилой мужчина в очках, сидящий в архивах. Профессия, а скорее, даже призвание объединяет людей всех возрастов. Развитию помогает и обмен опытом.
Важная задача перед участниками форума – воспитывать молодёжь в любви к родному краю. Помогать в изучении родословной, истории своего народа. Забыть родной язык – значит потерять часть уникального культурного кода.
Среди участников и признанные учёные. Они же отметили Башкортостан как одного из лидеров по краеведческой работе. По словам доктора исторических наук Игоря Кызласова, у специалистов республики большой фонд для изучения, в том числе и археологические памятники, такие как городище Уфа-2, представляющий интерес не только для региона.
В эпоху раннего Средневековья на месте современной башкирской столицы стоял крупный промышленный и торговый город, со своей оборонительной системой и даже канализацией. На глубине 4 метров до сих пор скрыты предметы быта, фрагменты оружий и даже фундаменты домов. Историю, которую застройщики пытались раскопать экскаваторами и бульдозерами, ученые, отстоявшие памятник археологии, собирали по крупицам.
Поле деятельности краеведов огромно. Культура, литература, искусство, традиции и даже национальные блюда. И, конечно же, архитектура и археология. С 2006 по 2017 годы во время раскопок на городище было найдено более 120 тысяч артефактов. И сколько тайн скрыто под землёй, до конца ещё не известно. Работы краеведам хватит не на одно поколение.