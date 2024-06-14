В Уфе прошёл четвёртый форум республиканских СМИ «Медиайыйын»

«Мы вместе». Под таким девизом в Уфе прошёл четвертый «Медиайыйын». Представители республиканских СМИ собрались в ГКЗ «Башкортостан», чтобы не только поговорить о насущных проблемах в отрасли, но и сообща найти пути решения, обменяться опытом с коллегами. С приветственным словом к журналистам обратился Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что впервые такой форум состоялся в период пандемии, во время которой репортёры выполняли важную задачу. Нужно было рассказывать о тех мерах, какие принимает власть, чтобы люди сохранили своё здоровье и спасли жизни. Сегодня в Башкортостане появились и военные корреспонденты, которые освещают службу и показывают быт мобилизованных и добровольцев в зоне СВО.
Радий Хабиров рассказал, какие меры поддержки приняты для военкоров и на какую грантовую помощь могут рассчитывать республиканские издания. Грантовая поддержка на реализацию проектов СМИ составила 50 млн рублей. Победителями первого конкурса грантов стали 18 инициатив. В 2024 году в пять раз увеличили сумму премии правительства республики имени Шагита Худайбердина – до 500 тысяч рублей.
Спикерами пленарной части выступили федеральные гости и эксперты. Своим видением развития отрасли поделился секретарь Союза журналистов России Вячеслав Умановский. Об актуальных проблемах и вариантах решений рассказал гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков. А гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей подчеркнул, что телеканал БСТ остается лидером среди региональных телеканалов России по смотрибельности. В завершение официальной части Глава Башкортостана отметил госнаградами лучших журналистов. Почетное звание заслуженного работника СМИ удостоились сразу несколько сотрудников телеканала БСТ.