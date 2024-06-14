В Уфе прошёл четвёртый форум республиканских СМИ «Медиайыйын»

Мы также учредили новую премию в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество». С 1 октября начнём приём заявок на конкурс. Ежегодно будем определять 20 победителей. Сумма премии – 300 тысяч рублей. Это важная премия, потому что в наше время проблема достоверности информации имеет определяющее значение. Вы выполняете чрезвычайно важную задачу и сохраняете при этом настоящий журналистский задор. А республика со своей стороны будет вас во всём поддерживать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан