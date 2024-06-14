В Уфе прошёл форум «Вместе за безопасность»

С начала года в Башкортостане утонул 31 человек. В связи с этим в Уфе прошел форум «Вместе за безопасность». Основными причинами гибели на воде по-прежнему остается купание в необорудованных местах. Для недопущения происшествий проводится комплекс превентивных мер.

Это, в первую очередь, открытие специально оборудованных пляжей. На сегодня в Башкортостане открыто 160 оборудованных пляжей. Кроме этого, население постоянно информируется о необходимости соблюдения правил безопасности на воде через СМИ, проводятся профилактические рейды, также используются смс-рассылки, громкоговорители системы оповещения.

В ходе работы форума участники обсудили множество вопросов. Отдельно затронули тему профилактики, отметив важность и актуальность реализации новых способов и методов информационной коммуникации с горожанами.