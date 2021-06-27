В Башкирии перенесли дату введения новых ограничений из-за коронавируса

Одним из главных событий недели можно назвать очередной этап антиковидных ограничений. Вместе с билетом жители должны показывать справку о вакцинации на входе в различные учреждения. Появился рост желающих привиться. Но предложение не поспевало за растущим спросом. И в итоге власти были вынуждены сообщить, что вакцина во многих муниципалитетах закончилась. А ведь на подходе очередные ограничительные меры. Когда начнет действовать второй этап и кому можно не торопиться с вакцинацией?

Похоже, призыв Главы республики вакцинироваться люди действительно услышали. Да так, что даже в мобильных пунктах на глазах вырастали огромные очереди. Сразу после анонса новых ограничений как минимум на четверть увеличилось число желающих. А вот поставка вакцин не успевала за растущим спросом.

Особенно напряженной выдалась вторая половина недели. Эксперты напрямую связывают это с уже действующими ограничениями. С 22 июня попасть в кинотеатры или музеи официально можно только при предъявлении сертификата о вакцинации. В тех организациях, где указ главы соблюдали беспрекословно, людей в залах было немного.

Вынужденный локдаун не лучшим образом сказывается на состоянии тех же кинотеатров и музеев. Владельцы с горестью говорят, что они только начали вставать на ноги после первой и второй волны.

Власти в усиленном режиме пытаются наладить бесперебойные поставки вакцины. За выходные в регион должны были поступить порядка 100 тысяч доз, которые распределят по районам и городам. Учитывая непростую ситуацию, глава региона принял решение отложить второй этап ограничительных мер с 29 июня до 5 июля.

Требования указа коснутся сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), салонов красоты, саун, фитнес-клубов, бассейнов, санаториев, студенческих общежитий, а также междугородних перевозок. Ограничения специально вводят постепенно, чтобы у людей было время вакцинироваться. И чтобы запрет на входе не стал для посетителя неожиданным.

Конкретные сроки глава республики установил и для вакцинации госслужащих. До 2 июля привитыми должны быть не менее 60% работников. Речь не о принуждении – люди сами должны понимать важной этой процедуры.

Бурную дискуссию вызвал вопрос о том, нужно ли вакцинироваться уже переболевшим коронавирусом. В Минздраве заявили, что наличие антител не является противопоказаниям. Однако после выздоровления должно пройти около 2 месяцев, прежде чем делать прививку. И таким людям, чтобы ограничения их не коснулись, при посещении желательно показывать справку ПЦР.