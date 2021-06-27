В Башкирии перенесли дату введения новых ограничений из-за коронавируса

Одним из главных событий недели можно назвать очередной этап антиковидных ограничений. Вместе с билетом жители должны показывать справку о вакцинации на входе в различные учреждения. Появился рост желающих привиться. Но предложение не поспевало за растущим спросом. И в итоге власти были вынуждены сообщить, что вакцина во многих муниципалитетах закончилась. А ведь на подходе очередные ограничительные меры. Когда начнет действовать второй этап и кому можно не торопиться с вакцинацией?
Похоже, призыв Главы республики вакцинироваться люди действительно услышали. Да так, что даже в мобильных пунктах на глазах вырастали огромные очереди. Сразу после анонса новых ограничений как минимум на четверть увеличилось число желающих. А вот поставка вакцин не успевала за растущим спросом.
Особенно напряженной выдалась вторая половина недели. Эксперты напрямую связывают это с уже действующими ограничениями. С 22 июня попасть в кинотеатры или музеи официально можно только при предъявлении сертификата о вакцинации. В тех организациях, где указ главы соблюдали беспрекословно, людей в залах было немного.
Вынужденный локдаун не лучшим образом сказывается на состоянии тех же кинотеатров и музеев. Владельцы с горестью говорят, что они только начали вставать на ноги после первой и второй волны.
Власти в усиленном режиме пытаются наладить бесперебойные поставки вакцины. За выходные в регион должны были поступить порядка 100 тысяч доз, которые распределят по районам и городам. Учитывая непростую ситуацию, глава региона принял решение отложить второй этап ограничительных мер с 29 июня до 5 июля.
Требования указа коснутся сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), салонов красоты, саун, фитнес-клубов, бассейнов, санаториев, студенческих общежитий, а также междугородних перевозок. Ограничения специально вводят постепенно, чтобы у людей было время вакцинироваться. И чтобы запрет на входе не стал для посетителя неожиданным.
Конкретные сроки глава республики установил и для вакцинации госслужащих. До 2 июля привитыми должны быть не менее 60% работников. Речь не о принуждении – люди сами должны понимать важной этой процедуры.
Бурную дискуссию вызвал вопрос о том, нужно ли вакцинироваться уже переболевшим коронавирусом. В Минздраве заявили, что наличие антител не является противопоказаниям. Однако после выздоровления должно пройти около 2 месяцев, прежде чем делать прививку. И таким людям, чтобы ограничения их не коснулись, при посещении желательно показывать справку ПЦР.
В Минздраве заявили, что все вакцины одинаково эффективны в борьбе с коронавирусом. Различается лишь срок действия антител в организме, самый высокий у препарата Спутник V. При его использовании полная защита наступает спустя 42 дня, а вот промежуток в 21 день между первым и вторым компонентом препарата лучше соблюдать точно, в противном случае уровень защиты может быть снижен. Всего в республике привито около 500 тысяч человек. Чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо в четыре раза больше.