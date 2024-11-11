В Башкирии сняли ограничения на трассах после снегопада

Напомним, ранее из-за интенсивного снегопада и гололеда было введено ограничение для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 205 километры в Архангельском и Белорецком районах. Также временно запрещали движение на трассе М-5 «Урал» на участках с 1452 по 1548 километр в Иглинском районе, и с 1548 по 1835 километр в Челябинской области.