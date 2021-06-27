В Башкирии резко выросли цены на некоторые продукты

Жители Башкортостана жалуются на резкий рост стоимости овощей. Картошка за 80 рублей, морковь за 100 рублей, свекла – 140-150 рублей. Но даже за такую сумму корнеплоды практически исчезли из магазинов и с рынков. Раскупили. Это при том, что республика – аграрная. Что мешает прокормить самих себя и почему опустели прилавки?

За последние недели эти корнеплоды стали, пожалуй, самым дефицитным продуктом не только в Уфе. Так называемый "борщевой набор" исчез с прилавков, а там где остался, стоит в два, а то и в три раза дороже обычного.

Раньше мы привозили из средней Азии, из Волгограда, местные были. Сейчас вообще поставок нет, поэтому цены выросли там, где остатки оставались. Урожая, говорят, нет, поэтому с этим все связано. Александр, владелец овощного павильона

Я считаю что свекла и морковь – продукты первой необходимости. Они нужны, чтобы сварить суп или приготовить другие блюда. И на потребителях это, я считаю, отражается довольно сильно. Василий Саксонов, житель г. Уф

На крупных овощных базах свекла еще осталась. Ценников на мешках нет. Увидев нашу камеру, один из продавцов тут же скинул стоимость на 100 рублей с килограмма.

На другой точке продавец называет уже реальную цену – 120 рублей за килограмм. Хотя, по его же словам, продажа ботвы сейчас идет скорее поштучно, попутно объясняя причину дефицита.

У них в этом году град был. Неурожай. Привозим мы свеклу из Узбекистана. Спрос есть. Но из-за завешенной цены берут не особо много. Раньше приходили, покупали по 2-4 килограмма сразу, а сейчас поштучно. Меслохетдин, продавец овощей

Неурожай – лишь одна из причин нехватка овощей. Вторая – в закрытых границах. Пандемия внесла коррективы в работу поставщиков. На этом фоне подорожал и картофель. Пенсионеры ждут всходов на своих грядках.

Привозная картошка. Сейчас своей же нет еще. 60-70 рублей за килограмм. Для картошки это очень дорого. А в килограмме 3-4 штуки. А если семья большая? Елена Баймуратова, жительница г. Уфы

В этом случае поможет свой огород, считает Лилия Ямилова. Выращенных овощей хватает и для себя, и на продажу. Стоимость – 100 рублей за пучок из трех штук. Цена оправданная, считает садовод. В этом году погода подвела не только зарубежных овощеводов.

Очень, очень отличается. У меня свекла взошла то там, то тут. И я постоянно поливаю. Утром поливаю и вечером. У нас колодец ещё. Электричество, конечно, считает только так, зато вон хоть что-то есть. Лилия Ямилова, садовод

А вот так выглядят ингредиенты «борщевого набора» на прилавках сетевых магазинов. Хотя их вполне можно заменить на более качественные и свежие овощи, выращенные в Башкортостане. Вот только нашим производителям вход в супер- и гипермаркеты, как говорится, заказан. В данный момент этот вопрос решают сразу три башкирских министерства – сельского хозяйства, экономики, торговли и услуг.

Создаем агропромышленный кластер, у него будет несколько основных задач. Это увеличение представленности продукции местного производства. Здесь есть несколько механизмов, которые позволят нам это сделать. Конечно же, это развитие инфраструктурного комплекса, развитие овощехранилищ, оптово-логистических центров, которые позволят закрыть потребность как федерального, так и регионального ритейла в том или ином продукте. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Пока этот вопрос решается, покупатели ждут поставки овощей из стран СНГ. Борщ и сельд под шубой готовят только по праздникам.

Да, народ спрашивает, сколько стоит. Я говорю, что 150 рублей. Они говорят: подождем, когда станет дешевле. Еще чуть-чуть подождем, свежие появятся. Из Таджикистана, Узбекистана завезем. И все станет дешевле. Нужно подождать еще немножко. Фархо Раджабов, продавец