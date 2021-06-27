В Башкирии резко выросли цены на некоторые продукты

Жители Башкортостана жалуются на резкий рост стоимости овощей. Картошка за 80 рублей, морковь за 100 рублей, свекла – 140-150 рублей. Но даже за такую сумму корнеплоды практически исчезли из магазинов и с рынков. Раскупили. Это при том, что республика – аграрная. Что мешает прокормить самих себя и почему опустели прилавки?
За последние недели эти корнеплоды стали, пожалуй, самым дефицитным продуктом не только в Уфе. Так называемый "борщевой набор" исчез с прилавков, а там где остался, стоит в два, а то и в три раза дороже обычного.
На крупных овощных базах свекла еще осталась. Ценников на мешках нет. Увидев нашу камеру, один из продавцов тут же скинул стоимость на 100 рублей с килограмма.
На другой точке продавец называет уже реальную цену – 120 рублей за килограмм. Хотя, по его же словам, продажа ботвы сейчас идет скорее поштучно, попутно объясняя причину дефицита.
Неурожай – лишь одна из причин нехватка овощей. Вторая – в закрытых границах. Пандемия внесла коррективы в работу поставщиков. На этом фоне подорожал и картофель. Пенсионеры ждут всходов на своих грядках.
В этом случае поможет свой огород, считает Лилия Ямилова. Выращенных овощей хватает и для себя, и на продажу. Стоимость – 100 рублей за пучок из трех штук. Цена оправданная, считает садовод. В этом году погода подвела не только зарубежных овощеводов.
А вот так выглядят ингредиенты «борщевого набора» на прилавках сетевых магазинов. Хотя их вполне можно заменить на более качественные и свежие овощи, выращенные в Башкортостане. Вот только нашим производителям вход в супер- и гипермаркеты, как говорится, заказан. В данный момент этот вопрос решают сразу три башкирских министерства – сельского хозяйства, экономики, торговли и услуг.
Пока этот вопрос решается, покупатели ждут поставки овощей из стран СНГ. Борщ и сельд под шубой готовят только по праздникам.
Запасы свеклы у поставщиков заканчиваются с каждым днем, а поставки свежего урожая из стран ближнего зарубежья ждать еще как минимум пару недель. Значит, цены пока останутся на прежнем уровне. Экологически чистую ботву, если повезет, можно купить у дачников. Но они не в силах удовлетворить спрос города-миллионника. Чтобы приготовить наваристый борщ, придется потерпеть.