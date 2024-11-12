В Башкирии подешевели некоторые продукты

В Башкирии зафиксировали снижение стоимости некоторых продуктов. Это выявили эксперты Башстата, опираясь на данные еженедельного выборочного мониторинга.
Так, за неделю больше всего подешевел черный чай (2%). Килограмм такого напитка в среднем обойдётся в 1142 рубля.
Также значительно подешевели: шлифованный рис (1,42%) – килограмм до 113 руб. и сахарный песок (1,23%) – килограмм до 67 руб.
Некоторое снижение продемонстрировали в регионе цены на овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сосиски и сардельки, куры, маргарин, баранину, печенье, пшеничную муку, цельное пастеризованное молоко, полукопченую и варено-копченую колбасу, сухие молочные смеси для детского питания и пшено.