В Башкирии подешевели некоторые продукты

Некоторое снижение продемонстрировали в регионе цены на овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сосиски и сардельки, куры, маргарин, баранину, печенье, пшеничную муку, цельное пастеризованное молоко, полукопченую и варено-копченую колбасу, сухие молочные смеси для детского питания и пшено.