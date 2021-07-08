В Башкирии в рамках нацпроекта возвели детсад на 220 человек

В Дюртюлях готовится к открытию новый детский сад на 220 человек. Свои двери новое здание распахнет в сентябре этого года. Новостройка расположилась в строящемся микрорайоне. Это поможет решить проблему молодых семей, куда отдать ребенка, а также создаст дополнительные рабочие места.

Еще немного и можно запускать малышей. Группы нового детсада уже ждут своих новоселов. Ремонт закончен, осталось закупить детали. Совсем скоро в этих маленьких кроватках будут спать дошколята.

В «Стране детства» – так назвали детский сад – есть оборудованный спортзал, медпункт и кабинеты для дополнительного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен лифт и пандусы. Во дворе здания – большие детские площадки. Детский сад возвели в новом микрорайоне, где в основном селятся молодые семьи.

Детсад возвели в рамках национального проекта «Демография». Он рассчитан на 12 групп, здесь будут заниматься 220 воспитанников. Малышей принимать еще не начали – сейчас идет набор сотрудников.