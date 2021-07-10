В кардиологический центр Башкирии поступил томограф за 55 миллионов

Также на аппарате имеется кардиопрограмма, позволяющая выполнять компьютерную томографию сердца. В настоящее время по оснащенности тяжелым оборудованием и установленным на нем программным обеспечением медучреждение не уступает крупным федеральным центрам.

Ирина Николаева, главврач Республиканского кардиоцентра