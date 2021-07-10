В кардиологический центр Башкирии поступил томограф за 55 миллионов

В Республиканский кардиологический центр поступило новое дорогостоящее оборудование – компьютерный рентгеновский томограф. Он обошелся федеральному бюджету в 55 миллионов рублей.
Оборудование поставлено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Предназначен томограф для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.
Новое оборудование может детально диагностировать сердечно-сосудистую патологию, отметила замминистра здравоохранения Динара Еникеева. Сейчас ведется монтаж томографа.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ