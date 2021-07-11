«Сила культуры безгранична»: чем запомнилась VI Всемирная Фольклориада в Башкирии

В Уфе прошла церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады. За прошедшую неделю более тысячи участников из 37 стран знакомили жителей и гостей Башкортостана со своей культурой, традициями и народными промыслами, а концертной площадкой стала не одна сцена, а вся республика. Более 500 выступлений в 22 городах и районах посмотрели три миллиона зрителей. Чем запомнилась самая культурная неделя?
К этому событию готовились пять лет и два года ждали гостей. И вот представители 37 стран по красной дорожке идут на церемонию открытия культурной олимпиады. Ее назвали лучшей за всю историю. Такого шоу еще не видели.
Парад участников Фольклориады в национальных костюмах поражал фасонами, украшениями, колоритом. Это был настоящий карнавал культур. Многие наряды имеют вековые традиции. Наследный принц из Камеруна привез с собой военный костюм из человеческих волос
Гости Фольклориады установили сразу два мировых рекорда. Небывалым стал хоровод дружбы, в котором приняли участие представители 57 стран – более 2700 человек. Они представляли 71 национальность.
Фольклориада прошла не только в Уфе. Артистов принимали 22 муниципалитета. Артисты проехали с концертными программами около 10 000 км по всей республике. Американцы порадовали жителей не только своими традиционными танцами и песнями.
Не хотели этого и зрители Фольклориады. Подсчитали – их было свыше 100 тысяч человек. Многие артисты приехали в Башкортостан со своими семейными коллективами.
А кто-то нашел членов своей семьи в Уфе. Артист ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан впервые встретился с родным братом своей бабушки.
В Нефтекамске исполнилась мечта артиста из Хорватии. Министр культуры Башкортостана Амина Шафикова подарила Михаилу Бичковичу башкирский курай. Национальный инструмент приобрела на память и эстонка Криста Тельдмаркер. Просто влюбилась в его звучание.
Ровно неделю назад церемонию открытия VI Всемирной Фольклориады участники назвали лучшей за всю историю. Не менее запоминающимися станут и проводы культурной олимпиады. Взгляды зрителей пока прикованы не к главной сцене, а к уфимскому небу над акваторией реки Белая. Зрителей и гостей Фольклориады приветствует пилотажная группа «Русские Витязи».
Тяжелые истребители с легкостью выполняют «петлю Нестерова», «колокол», «роспуск тюльпана». «Русские Витязи» впервые в небе над Уфой. Лётчики посвятили программу 80-летию эвакуации моторостроительных заводов в башкирскую столицу во время Великой Отечественной войны. Дата совпала с Фольклориадой.
Гостеприимный край с необыкновенной природой. Таким запомнят Башкортостан участники Всемирной Фольклориады. Удивила гостей и национальная кухня.
Шестая Всемирная Фольклориада подошла к концу, но еще долго о ней будут говорить во всех уголкам земного шара. Не забудут о ней и в Уфе. Напоминать о фестивале будет капсула времени с посланием потомкам и башкирский женский нагрудник хакал, украшенным монетами стран-участниц. Как исторический экспонат его передали на хранение в Национальный музей республики.
Закрытие культурной олимпиады было не менее фееричным, чем открытие. Перед зрителями выступили не только участники фестивали, своим творчеством порадовал и знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица в составе фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. А последние залпы салюта ознаменовали как завершение лучшей за всё время Фольклориады, так и новую страницу Башкортостана в истории мировой культуры.