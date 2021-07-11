«Сила культуры безгранична»: чем запомнилась VI Всемирная Фольклориада в Башкирии

В Уфе прошла церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады. За прошедшую неделю более тысячи участников из 37 стран знакомили жителей и гостей Башкортостана со своей культурой, традициями и народными промыслами, а концертной площадкой стала не одна сцена, а вся республика. Более 500 выступлений в 22 городах и районах посмотрели три миллиона зрителей. Чем запомнилась самая культурная неделя?

К этому событию готовились пять лет и два года ждали гостей. И вот представители 37 стран по красной дорожке идут на церемонию открытия культурной олимпиады. Ее назвали лучшей за всю историю. Такого шоу еще не видели.

Парад участников Фольклориады в национальных костюмах поражал фасонами, украшениями, колоритом. Это был настоящий карнавал культур. Многие наряды имеют вековые традиции. Наследный принц из Камеруна привез с собой военный костюм из человеческих волос

Гости Фольклориады установили сразу два мировых рекорда. Небывалым стал хоровод дружбы, в котором приняли участие представители 57 стран – более 2700 человек. Они представляли 71 национальность.

Фольклориада прошла не только в Уфе. Артистов принимали 22 муниципалитета. Артисты проехали с концертными программами около 10 000 км по всей республике. Американцы порадовали жителей не только своими традиционными танцами и песнями.

Мы с гордостью хотим показать нашу любовь всем народам мира. Адам Келлер, участник Всемирной Фольклориады /США/

Мы полюбили Фольклориаду, всех людей в Башкортостане. Домой не хочется, хочется побольше узнать Уфу и Башкортостан. Не хочется, чтобы Фольклориада не заканчивалась. Хосе, участник Всемирной Фольклориады /Эквадор/

Не хотели этого и зрители Фольклориады. Подсчитали – их было свыше 100 тысяч человек. Многие артисты приехали в Башкортостан со своими семейными коллективами.

А кто-то нашел членов своей семьи в Уфе. Артист ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан впервые встретился с родным братом своей бабушки.

Я прямо как вышел из такси, он меня встретил. Он чувствовал, что это я. Обнял, как своего родного сына. Говорит, что сразу узнал меня по взгляду. Бауржан Алтынбеков, участник Всемирной Фольклориады /Казахстан/

В Нефтекамске исполнилась мечта артиста из Хорватии. Министр культуры Башкортостана Амина Шафикова подарила Михаилу Бичковичу башкирский курай. Национальный инструмент приобрела на память и эстонка Криста Тельдмаркер. Просто влюбилась в его звучание.

Мастера на нем хорошо играли, как и на всяких других инструментах. А так мне ещё сложно. Буду учиться играть на нем по Youtube. Криста Тельдмаркер, участница Всемирной Фольклориады /Эстония/

Ровно неделю назад церемонию открытия VI Всемирной Фольклориады участники назвали лучшей за всю историю. Не менее запоминающимися станут и проводы культурной олимпиады. Взгляды зрителей пока прикованы не к главной сцене, а к уфимскому небу над акваторией реки Белая. Зрителей и гостей Фольклориады приветствует пилотажная группа «Русские Витязи».

Тяжелые истребители с легкостью выполняют «петлю Нестерова», «колокол», «роспуск тюльпана». «Русские Витязи» впервые в небе над Уфой. Лётчики посвятили программу 80-летию эвакуации моторостроительных заводов в башкирскую столицу во время Великой Отечественной войны. Дата совпала с Фольклориадой.

Абсолютно все супер. Встреча, народ гостеприимный, вообще классно, всё на высшем уровне. Салават Мирьясов, житель г. Орска

Гостеприимный край с необыкновенной природой. Таким запомнят Башкортостан участники Всемирной Фольклориады. Удивила гостей и национальная кухня.

Мы первый раз попробовали конину, нам очень понравилось. Ещё мы попробовали вашу сладость чак-чак, очень вкусно. Камиль Виатр и Якоб Мордарски, участники Всемирной Фольклориады /Польша/

Виды у вас шикарные. Горы леса. У нас появилось очень много друзей. Сделали много фотографий. Эти люди были рады познакомиться с венгерской культурой. Ката Меско, участница Всемирной Фольклориады /Венгрия/

Это что-то невероятное, мы нашли огромное количество новых друзей из разных стран. Провели незабываемое время. Мы влюбились в Башкортостан и в его дружелюбных жителей. И расскажем о вас у себя дома. Йесика Обрегон, участница Всемирной Фольклориады /Мексика/

Шестая Всемирная Фольклориада подошла к концу, но еще долго о ней будут говорить во всех уголкам земного шара. Не забудут о ней и в Уфе. Напоминать о фестивале будет капсула времени с посланием потомкам и башкирский женский нагрудник хакал, украшенным монетами стран-участниц. Как исторический экспонат его передали на хранение в Национальный музей республики.

Фольклориада показала нам, что сила культуры безгранична и человечность всегда будет торжествовать. Все делегации и группы приложили огромнейшие усилия, чтобы воплотить эту мечту в жизнь здесь, в Уфе. Филипп Боссан, президент международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств