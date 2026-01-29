В Башкирии стартовал форум «Малая родина – сила России»

Муниципалитеты Башкортостана делятся опытом с регионами страны. В республике стартовал III Всероссийский форум «Малая родина – сила России». На мероприятие приехали более 500 руководителей муниципалитетов со всей страны, чтобы обменяться передовыми практиками – реализованными идеями, как улучшить жизнь людей.

Накануне участники отправились по разным городам и районам, чтобы познакомиться с опытом местных властей. Так, по маршруту «Муниципалитет прогрессивный» гости побывали на заводе по производству пива и безалкогольных напитков «Шихан» и в компании ООО «Башпласт» в Стерлитамаке. Им рассказали о взаимодействии власти и бизнеса и реализованных социальных проектах. В частности, в Стерлитамакском районе делились опытом коммуникации с жителями.

Маршрут «Муниципалитет креативный» стартовал в Бирске. Участники побывали в музеях истории, керамики и гончарного дела. В направлении «Муниципалитет инициативный» участники познакомились с работой маслоэкстракционного завода и социальным проектом «Территория детства» в Чишминском районе. Гостям показали процесс изготовления подсолнечного масла, производственную лабораторию и цехи экстракции. Инвестпланерка прошла уже в визит-центре «Тура-хан». Глава местной администрации рассказал об экономическом развитии района и реализованных проектах.