«Малая родина – сила России»: итоги муниципального форума в Башкирии

Опыт Башкортостана в развитии муниципальной экономики необходимо тиражировать на всю страну. Такая идея прозвучала на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России». Хозяйкой региональных дней большого проекта в этот раз стала наша республика. В мероприятии приняли участие Радий Хабиров, федеральные эксперты и более 500 глав муниципалитетов со всех регионов страны. Главная цель форума – обменяться опытом в реализации проектов, которые сделают жизнь населения комфортнее.

Форум всероссийский – площадка башкирская. Конгресс-холл «Торатау» собрал глав муниципалитетов со всей страны – от Камчатки до Калининграда. Служение людям – суть государственной службы, и форум собрал тех, кто хочет работать эффективнее, создавая будущее для своих городов и сёл.

Хочу выразить всем вам слова глубочайшего уважения. Потому что на ваши плечи легли непростые испытания: пандемия коронавируса, специальная военная операция, санкционное давление и всё с этим связанное. Вы первыми общаетесь с людьми, решаете их самые насущные вопросы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Региональный день третьего всероссийского форума посвящён новым драйверам развития. Башкортостан выбран неслучайно. Наш регион с устойчивым экономическим ростом, где активно работают особые инвестиционные зоны, развивается агропромышленный комплекс и уникальная система межмуниципальной кооперации.

Но форум – не просто презентация успехов. Главная его цель – выработка конкретных и работающих решений. Так, районы Башкортостана получили специальные треки: муниципалитет креативный, инновационный, промышленный, прогрессивный, инициативный. В рамках последнего гости доехали до Чишминского района, познакомились с работой маслоэкстракционного завода и социальным проектом «Территория детства». Увидели процесс изготовления подсолнечного масла, производственную лабораторию и цехи экстракции.

Креативный маршрут стартовал в Бирске – городе с богатой историей. Участники погрузились в атмосферу традиционных ремёсел в музеях керамики и гончарного дела. Это был не просто тур, а живой урок того, как культурное наследие можно превратить в точку роста.

И это не просто экскурсии, а изучение опыта. Уфимский «Арт-квадрат» заинтересовал гостей из Бурятии. Похожая локация может появиться в Улан-Удэ.

Форматы мероприятий разные. Образовательный, где формируются общие тренды. Экспертный, где обсудили новые подходы. Стратегический для презентации лучших практик.

Местные власти делятся своими успешными кейсами, например, проектом «Живое село» из Аургазинского района, цель которого – стимулировать жителей оставаться в малых населенных пунктах и развивать хозяйство.

Глава республики также встретился с участниками в формате «вопрос-ответ». Радий Хабиров рассказал о практиках Башкортостана. Еще одна площадка была посвящена прекрасному полу. На панельной сессии говорили о роли женских инициатив в экономическом развитии муниципалитетов.

В БАССР никогда женщина не была руководителем района, а сейчас шесть руководителей у нас, и заместитель премьер-министра, и министры, безусловно, есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан