«Иннопром-2021»: итоги для Башкирии

Будущее промышленности обсуждали на этой неделе в Екатеринбурге на Международной выставке «Иннопром». Пандемия коронавируса ускорила цифровую трансформацию. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Экономика страны, система образования и рынок труда перестраиваются под реалии. Башкортостан среди регионов стал одним из лучших, кто это делает. Республика заняла первое место в рейтинге эффективности промышленной политики за 2020 год.

Человекоподобный робот-сотрудник для офисов МФЦ по имени Алекс собрал не один изумленный взгляд на Международной выставке «Иннопром». Говорит на нескольких языках, а все его функции уже прописаны в программе. По задумке Алекс сможет направлять потоки клиентов к свободным окошкам, а также проводить необходимые манипуляции с документами. А это уже собаки-роботы, которые могут не только развлекать публику, но и доставлять медикаменты и продукты питания.