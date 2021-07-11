«Иннопром-2021»: итоги для Башкирии

Будущее промышленности обсуждали на этой неделе в Екатеринбурге на Международной выставке «Иннопром». Пандемия коронавируса ускорила цифровую трансформацию. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Экономика страны, система образования и рынок труда перестраиваются под реалии. Башкортостан среди регионов стал одним из лучших, кто это делает. Республика заняла первое место в рейтинге эффективности промышленной политики за 2020 год.
Человекоподобный робот-сотрудник для офисов МФЦ по имени Алекс собрал не один изумленный взгляд на Международной выставке «Иннопром». Говорит на нескольких языках, а все его функции уже прописаны в программе. По задумке Алекс сможет направлять потоки клиентов к свободным окошкам, а также проводить необходимые манипуляции с документами. А это уже собаки-роботы, которые могут не только развлекать публику, но и доставлять медикаменты и продукты питания.
О трансформации промышленности говорил и глава правительства России Михаил Мишустин. За ближайшие десять лет должны быть достигнуты двукратный рост эффективности оборудования, в полтора раза – высокотехнологичные рабочие места. Под новые реалии перестраиваются система образования и рынок труда. Например, сегодня для обслуживания роботов не хватает 19 тысяч специалистов.
Башкортостан лучше других понимает тренды и вызовы будущего. Республика заняла первое место в рейтинге эффективности промышленной политики. Минпромторг исследовал регионы страны по 40 критериям в четырех направлениях. Среди ключевых показателей – меры поддержки промышленности, принятые в регионах, деловая активность, показатели промышленного производства в регионе и другие.
Делегацию Башкортостана на «Иннопроме» возглавил Глава республики Радий Хабиров. Он поблагодарил федеральное министерство промышленности и торговли за поддержку в тяжелый пандемийный год. Также он рассказал о практике «Инвестиционных часов», «Предпринимательских часов», а также совещаний в формате «Промышленный час». Радий Хабиров также отметил, что первое место в рейтинге эффективности промышленной политики – это и оценка деятельности предприятий.
В рейтинге эффективности промышленной политики Минпромторг также учитывал и работу региональных Фондов развития промышленности. В Башкортостане он поддержал предприятия на 2 млрд рублей.
Глава Башкортостана посетил стенд корпорации «Уралвагонзавод». Сотрудничество с республикой будет наращиваться. Обсуждалось обновление парка городского легкорельсового транспорта в Уфе и Салавате, создание объектов обработки и утилизации ТКО в Башкортостане.
Радий Хабиров отметил, что высокие позиции в рейтинге Минпромторга – результат огромной работы управленческой команды Башкортостана. В сложных условиях пандемии сохраняются хорошие темпы развития индустриальных отраслей республики.
За пять месяцев 2021 года индекс промышленного производства составил 101 с половиной процент. Как сказал Глава Башкортостана, особенно радуют обрабатывающие производства – плюс 5,6 процента. Для экономики республики это важно, поскольку в валовом региональном продукте на их долю приходится почти треть.