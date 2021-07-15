В Уфе запретили эксплуатировать здание скандального пансионата

Советский районный суд Уфы удовлетворил заявление прокуратуры, которая потребовала закрытия скандального пансионата для престарелых «Долголетие».
Напомним, родственники одной из пенсионерок, которая несколько месяцев провела в пансионате, забили тревогу. Они заявили, что за постояльцами в доме престарелых совсем не ухаживают: они находятся в антисанитарных условиях, спят на голых матрасах, на них кричат и плохо кормят, пенсионеров не лечат и не моют.
По данным прокуратуры, в доме для престарелых находилось 24 постояльца. Было установлено, что помещение не соответствует пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Деятельность пансионата была приостановлена. Правда пока до полного устранения всех нарушений.