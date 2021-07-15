В Уфе запретили эксплуатировать здание скандального пансионата

Напомним, родственники одной из пенсионерок, которая несколько месяцев провела в пансионате, забили тревогу. Они заявили, что за постояльцами в доме престарелых совсем не ухаживают: они находятся в антисанитарных условиях, спят на голых матрасах, на них кричат и плохо кормят, пенсионеров не лечат и не моют.