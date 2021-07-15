Стали известны новые подробности скандала вокруг пансионата для пожилых в Уфе

В Уфе закрыли скандально известный пансионат «Долголетие». Прокуратура в судебном порядке добилась приостановки деятельности дома для престарелых, который родственники пенсионеров сравнили с «Освенцимом».
На телеканале БСТ выходил репортаж о работе учреждения. Поводом для проверок послужила жалоба одной из клиенток, которая рассказала о нечеловеческих условиях содержания постояльцев. Многие были неухоженные, у прикованных к постели стариков образовывались пролежни. Как выяснили надзорные органы, само здание пансионата не предназначено для ведения подобной деятельности. Фактически организаторы арендовали жилой дом, комнаты которого и использовали под размещение пожилых.
Как удалось выяснить, руководительницей «Долголетия» была супруга директора другого пансионата «Моя семья». Там при загадочных обстоятельствах умерло несколько человек, уголовные дела до сих пор расследуются. В нынешней ситуации персоналу дали время оповестить всех родственников о необходимости забрать постояльцев – не более одного дня.