Стали известны новые подробности скандала вокруг пансионата для пожилых в Уфе

В Уфе закрыли скандально известный пансионат «Долголетие». Прокуратура в судебном порядке добилась приостановки деятельности дома для престарелых, который родственники пенсионеров сравнили с «Освенцимом».

На телеканале БСТ выходил репортаж о работе учреждения. Поводом для проверок послужила жалоба одной из клиенток, которая рассказала о нечеловеческих условиях содержания постояльцев. Многие были неухоженные, у прикованных к постели стариков образовывались пролежни. Как выяснили надзорные органы, само здание пансионата не предназначено для ведения подобной деятельности. Фактически организаторы арендовали жилой дом, комнаты которого и использовали под размещение пожилых.

Прокуратурой Советского района Уфы в Советский суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности пансионата по уходу за престарелыми и инвалидами в связи с выявленными нарушением норм пожарной безопасности, в то же время прокурором было направлено ходатайство о принятии обеспечительных мер и приостановлении деятельности пансионат, а также эксплуатации жилого помещения. Камиля Суяргулова, старший помощник прокурора Советского района г. Уфы

Как удалось выяснить, руководительницей «Долголетия» была супруга директора другого пансионата «Моя семья». Там при загадочных обстоятельствах умерло несколько человек, уголовные дела до сих пор расследуются. В нынешней ситуации персоналу дали время оповестить всех родственников о необходимости забрать постояльцев – не более одного дня.