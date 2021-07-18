Псевдовакцинация в Башкирии: чем грозит покупка поддельного сертификата

Сертификат о вакцинации с доставкой на дом, но без укола. В России расцветает новый вид нелегального бизнеса: в сети появляется все больше предложений о продаже справок без самой вакцинации. В документе, казалось бы, всё как полагается: печать больницы, подпись врача и есть даже якобы официальная отметка в Госуслугах. Но стоит понимать, что липовая бумажка – это обман прежде всего самого себя. В республике уже возбуждены два уголовных дела за подобное мошенничество.

Пандемия коронавируса вместе с ограничениями привнесла в жизнь предприимчивых людей и новые возможности заработать. Сначала мошенники подделывали разрешения на выход из дома во время самоизоляции, затем печатали отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19, теперь же делают липовые сертификаты о вакцинации и медотводы. Спрос рождает предложение. И раз где-то требуют предъявлять сертификаты о прививке, значит, где-то эти сертификаты будут подделывать и продавать.

Нам удалось найти продавца сертификатов и в нашем городе. Вот недавно созданный Instagram-аккаунт предлагает приобрести официальный сертификат с отметкой в Госуслугах прямо с доставкой на дом. И это всего лишь за десять тысяч. Придумываем легенду и пишем продавцу. Мужчина не только отвечает на вопросы, но ещё и вселяет дополнительные сомнения к качеству прививки.

Поддерживаю ваши опасения, думаю, ни к чему хорошему данная прививка не приведёт. Продавец

И тут же подшучивает над страхами и неуверенностью в честности продаваемой им бумажки: «Волков бояться – в лес не ходить. Таковы реалии». Однако сам раскрывать свои карты не спешит.

– А есть вообще гарантии какие-то? Не знаю, отзывы или хоть образец этой бумажки? – Поймите, что отправлять вам сделанные сертификаты как пример, возможно, то же самое, что отправлять это дело полиции. У нас 7 врачей по РБ. Пока никого не приняли. Продавец

Не теряя надежды, пытаемся выяснить, кто же всё-таки нам будет ставить печать. Тщетно.

Всё будет, вы должны понимать, что я не могу вам заранее все сказать. Для своей же безопасности. Продавец

Сейчас самая большая фабрика по производству липовых бумажек – Интернет. Но так или иначе Роскомнадзор блокирует подобного рода сайты. А потому черный рынок сертификатов уходит в Telegram-каналы. В мессенджере диалог ведет реальный человек, который и отвечает на все вопросы. В среднем цена бумажки варьируется от 5 до 15 тысяч. Оплаченный сертификат обещают доставить почтой или курьерской службой.

Если же вы вдруг усомнились в подлинности сертификата, продавец тут же пришлёт отзывы и фотографии счастливых обладателей подделок. Вот только нет никаких гарантий, что ваши деньги не пропадут в кармане обычного мошенника. К тому же сейчас в качестве наказания за использование липовой бумажки предусмотрены штрафы и принудительные работы.

Для физического лица, которое приобрело подобного рода сертификат, не являющийся подлинным, предусматривается административное наказание в виде штрафа – при разных обстоятельствах это либо 30, либо 40 тысяч рублей, а также уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до года. Максим Меньшиков, юрист