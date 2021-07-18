Псевдовакцинация в Башкирии: чем грозит покупка поддельного сертификата

Сертификат о вакцинации с доставкой на дом, но без укола. В России расцветает новый вид нелегального бизнеса: в сети появляется все больше предложений о продаже справок без самой вакцинации. В документе, казалось бы, всё как полагается: печать больницы, подпись врача и есть даже якобы официальная отметка в Госуслугах. Но стоит понимать, что липовая бумажка – это обман прежде всего самого себя. В республике уже возбуждены два уголовных дела за подобное мошенничество.
Пандемия коронавируса вместе с ограничениями привнесла в жизнь предприимчивых людей и новые возможности заработать. Сначала мошенники подделывали разрешения на выход из дома во время самоизоляции, затем печатали отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19, теперь же делают липовые сертификаты о вакцинации и медотводы. Спрос рождает предложение. И раз где-то требуют предъявлять сертификаты о прививке, значит, где-то эти сертификаты будут подделывать и продавать.
Нам удалось найти продавца сертификатов и в нашем городе. Вот недавно созданный Instagram-аккаунт предлагает приобрести официальный сертификат с отметкой в Госуслугах прямо с доставкой на дом. И это всего лишь за десять тысяч. Придумываем легенду и пишем продавцу. Мужчина не только отвечает на вопросы, но ещё и вселяет дополнительные сомнения к качеству прививки.
И тут же подшучивает над страхами и неуверенностью в честности продаваемой им бумажки: «Волков бояться – в лес не ходить. Таковы реалии». Однако сам раскрывать свои карты не спешит.
Не теряя надежды, пытаемся выяснить, кто же всё-таки нам будет ставить печать. Тщетно.
Сейчас самая большая фабрика по производству липовых бумажек – Интернет. Но так или иначе Роскомнадзор блокирует подобного рода сайты. А потому черный рынок сертификатов уходит в Telegram-каналы. В мессенджере диалог ведет реальный человек, который и отвечает на все вопросы. В среднем цена бумажки варьируется от 5 до 15 тысяч. Оплаченный сертификат обещают доставить почтой или курьерской службой.
Если же вы вдруг усомнились в подлинности сертификата, продавец тут же пришлёт отзывы и фотографии счастливых обладателей подделок. Вот только нет никаких гарантий, что ваши деньги не пропадут в кармане обычного мошенника. К тому же сейчас в качестве наказания за использование липовой бумажки предусмотрены штрафы и принудительные работы.
К слову, в Башкортостане уже возбудили два уголовных дела за подделку сертификатов о вакцинации. Задержан 20-летний уфимец. С помощью фотошопа ранее судимый молодой человек создавал липовые справки и продавал их в интернете за 4 тысячи рублей. Ещё одна задержанная – секретарь одной из городских поликлиник Стерлитамака. Вот только покупатели поддельного сертификата не просто рискуют остаться без денег, но и могут оказаться за решёткой. Или ещё чего хуже – в реанимации, прикованным к аппарату ИВЛ. И что тогда грозит обладателям липовых бумажек, не расскажет ни юрист, ни полицейский.