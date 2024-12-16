В Уфе многодетная семья получила жилищный сертификат

В Уфе многодетная семья получила жилищный сертификат. Родители пятерых детей купили на него трехкомнатную квартиру. Ждали этого 15 лет. Первоочередное право на жилье они получили как семья участника СВО.

Маленькая Феодора ждет папу на Новый год. Он сейчас на передовой, и на связь выходит не так часто. Сегодня семье повезло, получилось дозвониться с первого раза и даже увидеться, пусть и только по видео. Домашние порадовали бойца неожиданной новостью: у них теперь большая квартира, купленная на жилищный сертификат по льготной цене.

Семья Андрющенко стояла в очереди на жилье 15 лет. У них пятеро детей. И им всем приходилось тесниться в однокомнатной квартире. Супруги всегда поддерживали интересы своих детей, научили их совмещать занятия спортом, танцами и учебой в школе. В доме есть и пианино, скрипки всех размеров, мольберты и многочисленные художественные принадлежности. Вот только детям не хватало в квартире личного пространства.

Новостройка находится в Затоне. Осталось только доделать там ремонт. Чем и займется многодетный отец в свой краткосрочный отпуск. Впереди еще много работы. Но каждого члена семьи греет мысль, что скоро они заедут в новую квартиру.