Студенческий туризм в Башкирии: как это работает и сколько стоит

В России на этой неделе стартовала программа студенческого туризма. В ней принимают участие 15 вузов страны, в том числе и Башкирский государственный университет. Там уже подготовились к встрече гостей и продумали насыщенный маршрут, который познакомит желающих с уникальной природой региона. Как выяснилось, не так много студентов знают о новых возможностях. И, к слову, обучающиеся республики на полном основании могут таким же образом устроить себе путешествие по России.

Номер, конечно, не люксовый, но условия вполне неплохие. Комната студенческого общежития по наполнению может сойти за гостиничный хостел, имея, правда, одно очень весомое преимущество: сутки проживания здесь обойдутся всего в 20 рублей.

Мы предоставляем 4-е общежитие, в котором есть все условия для комфортного проживания. Оно в историческом центре города, все рядом, можно гулять, мы ребят кормим. У них есть все удобства. Эльвира Ямалова, помощник ректора Башкирского государственного университета

Питание – полный пансион, т.е. включены завтрак, обед и ужин. Ну и самое главное– экскурсии. Шестидневная программа нацелена показать студентам из других регионов основные достопримечательности Башкортостана.

Недавно в Башкортостане прошел блог-тур «Путешествуем по России», одним из организаторов выступил БашГУ. Нам, конечно, хотелось посмотреть, насколько блогерам понравится этот маршрут, мы апробировали его. Зарина Газизова, начальник управления по воспитательной работе Башкирского государственного университета

Благодаря разнообразию ландшафтов республику часто называют второй Швейцарией, и организаторы тура намерены показать, почему. Гостей познакомят с озерами, водопадами и пещерами, проведут по месту древнего океана, на котором сейчас возвышаются шиханы. И помогут покорить горы и скалы.

Ну а в самый первый вводный день запланировано знакомство со столицей республики. Для гостей из других регионов намерены организовать экскурсии по музеям, театрам и другим значимым местам Уфы. В программе десятки точек для того, чтобы у студентов осталось в памяти как можно больше приятных и ярких воспоминаний о Башкортостане. Примечательно, что в роли гидов выступят сами студенты с факультета туризма, которые, к слову, и разрабатывали маршрут.

Программа студенческого туризма разработана по инициативе президента Владимира Путина. С 15 июля по 25 августа студенты смогут оставлять заявку на сайте Студтуризм.рф и посещать любой из вузов-участников, расположенных в разных уголках страны. Всего к проекту присоединились 15 университетов, в их числе и Башкирский государственный. На сегодня в республику уже поступило более двух десятков заявок.

Причем интересно, что нет запретов и любой студент из уфимского вуза, например, нефтяного, авиационного, педагогического тоже может принять участие в этой программе, и мы также ему проведем экскурсию по нашей республике. Азат Галимханов, проректор по учебно-методической работе Башкирского государственного университета