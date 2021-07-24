«Повысить научный статус»: в Башкирии могут появиться новые молодежные лаборатории

1,8
млрд рублей выделило Минобрнауки России в этом году на создание новых
молодежных лабораторий, которые будут появляться в научно-образовательных
центрах. От Башкортостана также поданы заявки сразу по нескольким направлениям.
На победу претендуют участники Евразийского НОЦ, которые представили проекты в
рамках изучения изменений климата, современных технологий и влияния генетики на
появление болезней.
Катастрофические
наводнения в разных странах мира произошли из-за изменений климата. Как это
связано и каким образом можно предотвратить трагедии, планируют изучать
специалисты лаборатории технологий декарбонизации на базе УГНТУ.
Это очень важный
проект, поскольку в республике определены уже 7 эталонных участков с абсолютно
разной территорией, с разными ландшафтами и разной растительностью, и мы сможем
действительно понять, как те или иные территории могут максимально эффективно
поглощать парниковые газы. Руслан Рабаев, проректор по научной и инновационной работе УГНТУ
Для
Риты Камаловой и Азамата Сулейманова этот проект – буквально успешная научная
карьера. Руководители молодежных лабораторий не должны быть старше 39 лет, доля
исследователей этой возрастной группы в коллективе должна составлять как
минимум 60%.
Наша лаборатория
включает исследователей в возрасте до 35 лет – это 2/3, 1/3 – это студенты
высших курсов. Наш коллектив имеет научные заделы в плане и климатологии, и
ботаники, изучение газов и почвоведение. Объединение и молодых, и старших
коллег даст огромный фундамент для развития молодого поколения в плане науки.Азамат Сулейманов, руководитель лаборатории технологий декарбонизации на базе УГНТУ
Данная лаборатория
является очень перспективной. Здесь существует такой прикладной аспект, как от
лесных пожаров, от развития болезней, которые прогрессируют из-за глобального
потепления – это таяние ледников и вечной мерзлоты, это наводнения, которые мы
сейчас видим от Германии до Китая.Рита Камалова, климатолог, сотрудник лаборатории технологий декарбонизации на базе УГНТУ
Молодежная
лаборатория УГАТУ занимается изучением оптического миничипа – его размер всего
несколько квадратных миллиметров. Преимущества не только в высокой
компактности, но и в надежности и энергоэффективности. При этом скорость
обработки информации на оптических чипах, по словам специалистов, как правило,
выше, чем в микроэлектронике.
Конечно, возможности,
которые у нас появляются в рамках молодежной лаборатории НОЦ, позволяют нам
вовлечь большое количество студентов, учащихся, молодых ученых в эту работу.
Существенно расширить экспериментальную базу и увеличить количество направлений
исследований, которыми мы занимаемся.Руслан Кутлуяров, директор школы перспективных исследований и технологий фотоники УГАТУ
Поиском
молекулярных генетических онкологических маркеров рака яичника и рака желудка
занимаются в молодежной лаборатории популяционной и медицинской генетики БашГУ.
Знания могут использоваться для ранней диагностики и корректировки терапии.
Это позволит выйти на
новый уровень исследований, то есть мы будем иметь больше возможностей
публиковаться в высокорейтинговых журналах. Это позволит повысить мой научный
статус. Есть такое понятие, как индекс Хирша, в научной среде. Сейчас он у меня
11, но я планирую на нем не останавливаться.Дарья Прокофьева, руководитель лаборатории популяционной и медицинской генетики БашГУ
Поддержку
ученых обсуждали и на стратегической сессии «Молодые лидеры науки и
образования: стратегия борьбы за таланты в Башкортостане». Республика занимает
одно из ведущих мест по вкладу в национальную систему работы с талантами.