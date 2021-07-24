«Повысить научный статус»: в Башкирии могут появиться новые молодежные лаборатории

1,8 млрд рублей выделило Минобрнауки России в этом году на создание новых молодежных лабораторий, которые будут появляться в научно-образовательных центрах. От Башкортостана также поданы заявки сразу по нескольким направлениям. На победу претендуют участники Евразийского НОЦ, которые представили проекты в рамках изучения изменений климата, современных технологий и влияния генетики на появление болезней.

Катастрофические наводнения в разных странах мира произошли из-за изменений климата. Как это связано и каким образом можно предотвратить трагедии, планируют изучать специалисты лаборатории технологий декарбонизации на базе УГНТУ.

Это очень важный проект, поскольку в республике определены уже 7 эталонных участков с абсолютно разной территорией, с разными ландшафтами и разной растительностью, и мы сможем действительно понять, как те или иные территории могут максимально эффективно поглощать парниковые газы. Руслан Рабаев, проректор по научной и инновационной работе УГНТУ

Для Риты Камаловой и Азамата Сулейманова этот проект – буквально успешная научная карьера. Руководители молодежных лабораторий не должны быть старше 39 лет, доля исследователей этой возрастной группы в коллективе должна составлять как минимум 60%.

Наша лаборатория включает исследователей в возрасте до 35 лет – это 2/3, 1/3 – это студенты высших курсов. Наш коллектив имеет научные заделы в плане и климатологии, и ботаники, изучение газов и почвоведение. Объединение и молодых, и старших коллег даст огромный фундамент для развития молодого поколения в плане науки. Азамат Сулейманов, руководитель лаборатории технологий декарбонизации на базе УГНТУ

Данная лаборатория является очень перспективной. Здесь существует такой прикладной аспект, как от лесных пожаров, от развития болезней, которые прогрессируют из-за глобального потепления – это таяние ледников и вечной мерзлоты, это наводнения, которые мы сейчас видим от Германии до Китая. Рита Камалова, климатолог, сотрудник лаборатории технологий декарбонизации на базе УГНТУ

Молодежная лаборатория УГАТУ занимается изучением оптического миничипа – его размер всего несколько квадратных миллиметров. Преимущества не только в высокой компактности, но и в надежности и энергоэффективности. При этом скорость обработки информации на оптических чипах, по словам специалистов, как правило, выше, чем в микроэлектронике.

Конечно, возможности, которые у нас появляются в рамках молодежной лаборатории НОЦ, позволяют нам вовлечь большое количество студентов, учащихся, молодых ученых в эту работу. Существенно расширить экспериментальную базу и увеличить количество направлений исследований, которыми мы занимаемся. Руслан Кутлуяров, директор школы перспективных исследований и технологий фотоники УГАТУ

Поиском молекулярных генетических онкологических маркеров рака яичника и рака желудка занимаются в молодежной лаборатории популяционной и медицинской генетики БашГУ. Знания могут использоваться для ранней диагностики и корректировки терапии.

Это позволит выйти на новый уровень исследований, то есть мы будем иметь больше возможностей публиковаться в высокорейтинговых журналах. Это позволит повысить мой научный статус. Есть такое понятие, как индекс Хирша, в научной среде. Сейчас он у меня 11, но я планирую на нем не останавливаться. Дарья Прокофьева, руководитель лаборатории популяционной и медицинской генетики БашГУ