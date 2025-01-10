Ёлочка из Башкирии может стать лучшей в России

Украшения на 12-метровом дереве изготовлены ремесленниками города в национальном стиле, а ёлочные игрушки смастерили юные жители. Рядом расположены деревянный городок, созданный по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр», и резиденция Кыш Бабая (Деда Мороза).