Ёлочка из Башкирии может стать лучшей в России

Праздничная ёлка из Нефтекамска может стать лучшей в России. Украшенная аллея «Тропы здоровья» вышла в финал голосования конкурса «Ёлки России».
Украшения на 12-метровом дереве изготовлены ремесленниками города в национальном стиле, а ёлочные игрушки смастерили юные жители. Рядом расположены деревянный городок, созданный по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр», и резиденция Кыш Бабая (Деда Мороза).
Выбор лучших лесных красавиц проходит в соцсетях проекта до 11 января включительно. Результаты голосования станут известны 13 января. Всего за звание лучшей ёлки страны борются 58 регионов.