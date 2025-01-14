В Стерлитамаке может появиться свой полигон ТКО

При этом будут извлекаться все полезные фракции. Объект, отмечают власти, крайне необходим, так как сейчас мусор вывозят в соседний район, за несколько десятков километров. Площадкой должен стать участок в промзоне. Накануне в администрации прошло заседание экологического совета города, а 16 января запланированы общественные слушания по проекту.

Магнитный сепаратор автоматически вылавливает из мусора металлические части. Крышки, цоколи ламп. Внутри здания на линиях идет дальнейшая сортировка. Несколько десятков фракций распределяются по отдельным контейнерам, а затем вторсырье уже направляется на перерабатывающие заводы. Лишь остатки идут на захоронение. С процессом ознакомились члены экологического совета Стерлитамака, администрации города.

Мы сейчас не говорим о сжигании какого-то мусора или твердых отходов. Мы говорим именно о полигоне и о сортировке. Стерлитамаку это необходимо. Сергей Онищенко, председатель центра сохранения окружающей среды Республики Башкортостан

У второго по величине города республики сейчас нет своего полигона. Поэтому все вывозится на площадку соседнего муниципалитета, на полигон регионального оператора.

Город у нас больше, чем Ишимбай. В Ишимбай сейчас возится весь наш мусор. И данный полигон не прослужит тогда так долго, как планировалось. Владислав Насонов, член экологического совета г. Стерлитамака

Местная компания готова реализовать проект по строительству II очереди полигона ТКО с участком компостирования и производством RDF-топлива в Стерлитамаке. Площадь позволит принимать 80 тыс. тонн отходов в год. Захоранивать будут только несортируемые остатки. Большая часть будет перерабатываться во вторсырье, сырье для производства РДФ-топлива и компоста из органики. Срок реализации — первый квартал 2027 года.

Что касается РДФ-топлива, то это специальное топливо, подготовленное из твердых коммунальных отходов путем сепарации, дробления и естественной сушки. Контролируем в этом продукте содержание хлора и серы. Оно применяется в качестве альтернативного топлива на цементных заводах. Айрат Фархшатов, заместитель директора компании ООО «Мохит-СТР»

На предполагаемом для полигона участке прошли инженерные изыскания по экологии, геологии, геодезии, метеорологии.

Рассеивание на границе санитарно-защитной зоны, соответственно, выбросы являются нормативными, не превышающими требований параметров. Проектом предусмотрены все необходимые комплексы технических и конструктивных, технологических мероприятий, которые минимизируют негативное воздействие на все компоненты окружающей среды. Юрий Осипов, заместитель генерального директора по проектированию компании-проектировщика

В администрации Стерлитамака также прошло заседание экологического совета с участием представителей предприятий города, ведомств и общественников. Однако не все почему-то придали этому важности.

У нас в членах общественного экологического совета есть два человека, которые представляют движение «Стерлитамак — дыши». Они отказались прийти на совет. Мы пригласили еще одного лидера движения Искандарова, который тоже отказался прийти. Артур Гафаров, первый заместитель главы администрации г. Стерлитамака

В ходе заседания было отмечено, что все экологические требования будут учтены. Свой полигон позволит сократить расходы на обращение с ТКО. Маршрут мусоровозов до точки сократится почти в 10 раз, а значит, быстрее будут опустошаться контейнеры. К тому же сейчас машинам, курсирующим между Стерлитамаком и полигоном в Ишимбайском районе, приходится ездить не полностью загруженными из-за ограничения грузоподъёмности двух мостов.

Строительство нового полигона положительно скажется в экономическом плане для города. Прежде всего, снизит тарифы, которые ложатся на жителей по оплате за вывоз ТКО. Во-вторых, это создание новых рабочих мест. Ольга Туриянова, начальник отдела пресс-службы администрации г. Стерлитамака

Как отметили в Минэкологии республики, проект должен будет пройти федеральную экологическую экспертизу, где учитываются соблюдения большого списка норм.

Федеральное законодательство содержит прямой запрет на размещение полигонов или иных объектов размещения отходов в границах населенных пунктов. Два земельных участка, которые отведены в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта, будет производиться в случае одобрения и прохождения государственной экологической экспертизы, которые находятся вне границ в соответствии с генеральным планом г. Стерлитамака. Шамиль Фаррахов, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан