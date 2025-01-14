В Стерлитамаке может появиться свой полигон ТКО

При этом будут извлекаться все полезные фракции. Объект, отмечают власти, крайне необходим, так как сейчас мусор вывозят в соседний район, за несколько десятков километров. Площадкой должен стать участок в промзоне. Накануне в администрации прошло заседание экологического совета города, а 16 января запланированы общественные слушания по проекту.
Магнитный сепаратор автоматически вылавливает из мусора металлические части. Крышки, цоколи ламп. Внутри здания на линиях идет дальнейшая сортировка. Несколько десятков фракций распределяются по отдельным контейнерам, а затем вторсырье уже направляется на перерабатывающие заводы. Лишь остатки идут на захоронение. С процессом ознакомились члены экологического совета Стерлитамака, администрации города.
У второго по величине города республики сейчас нет своего полигона. Поэтому все вывозится на площадку соседнего муниципалитета, на полигон регионального оператора.
Местная компания готова реализовать проект по строительству II очереди полигона ТКО с участком компостирования и производством RDF-топлива в Стерлитамаке. Площадь позволит принимать 80 тыс. тонн отходов в год. Захоранивать будут только несортируемые остатки. Большая часть будет перерабатываться во вторсырье, сырье для производства РДФ-топлива и компоста из органики. Срок реализации — первый квартал 2027 года.
На предполагаемом для полигона участке прошли инженерные изыскания по экологии, геологии, геодезии, метеорологии.
В администрации Стерлитамака также прошло заседание экологического совета с участием представителей предприятий города, ведомств и общественников. Однако не все почему-то придали этому важности.
В ходе заседания было отмечено, что все экологические требования будут учтены. Свой полигон позволит сократить расходы на обращение с ТКО. Маршрут мусоровозов до точки сократится почти в 10 раз, а значит, быстрее будут опустошаться контейнеры. К тому же сейчас машинам, курсирующим между Стерлитамаком и полигоном в Ишимбайском районе, приходится ездить не полностью загруженными из-за ограничения грузоподъёмности двух мостов.
Как отметили в Минэкологии республики, проект должен будет пройти федеральную экологическую экспертизу, где учитываются соблюдения большого списка норм.
И прежде чем проект будет отправлен на экспертизу, он пройдет через общественные слушания, которые запланированы на 16 января. Там жителям предоставят полную информацию, и при этом власти города ждут конструктивного диалога.