Поисково-спасательный вертолет и усиление санавиации: итоги авиасалона МАКС для Башкирии

Башкортостан на МАКСе. Сегодня в подмосковном Жуковском завершился международный авиасалон, который в этом году проходил при самом активном участии нашей республики. Собственный стенд, с десяток предприятий и самое главное – новейшие образцы техники, в каждом из которых есть что-то башкирское. В ходе деловой программы было заключено несколько соглашений. В частности, в республике уже до конца года появится собственный поисково-спасательный вертолет. Кроме того, второй винтокрылой машиной пополнился парк санавиации. Ну а в скором времени в регионе намерены освоить производство новых беспилотников.
От звука двигателя закладывает уши, а от фигур высшего пилотажа в небе кружится голова. Вот она – самая громкая во всех смыслах этого слова премьера последних лет. Самолет пятого поколения Су-57, выступление которого пропустить невозможно. Новейшие истребители, самолеты гражданской авиации и вертолеты сменяются один из другим. И далеко не все знают, что к созданию практически каждого образца самое непосредственное отношение имеет Башкортостан.
Речь о БАС-200, который, к слову, на этом авиасалоне стал первым в истории беспилотным участником летной программы. С виду машина похожа на миниатюрный вертолет, который можно использовать для мониторинга местности, доставки грузов и поисково-спасательных работ.
Конечно, главная башкирская новинка, которую представили на МАКСе, – модернизированный вертолет Ка-32А-11М. В отличие от предшественника, эта модель оснащена стеклянной кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями и новой системой пожаротушения. Один из таких до конца года поступит в штат республиканского Госкомитета по ЧС.
А ведь три года назад Кумертауское авиапредприятие было, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Речь вообще шла о том, чтобы сократить производство до отдельных агрегатов. Благодаря господдержке сейчас завод работает в три смены. Руководство холдинга «Вертолеты России» намерено расширить географию поставок обновленного Ка-32А.
В этом году на авиасалоне Башкортостан впервые представил собственный стенд отраслевых предприятий. В их числе – проект по модернизации вертолётов от «Техпромсервис», федерация космонавтики и Уфимский авиационный университет. УГАТУ совместно с институтом авиастроения показали сверхлегкий самолет, летающий на электрическом двигателе
Ну а самое интересное нынешнего авиасалона организаторы скрыли в этом павильоне, обозначенном как Checkmate, что в переводе означает «шах и мат». Пока можно сказать лишь одно: совершенно секретная разработка создается не без участия башкирских инженеров.
Вот он – тот самый ход конем организаторов авиасалона. Перспективная разработка – истребитель пятого поколения «Сухой», который пока представлен в виде макета. Настоящее сочетание искусственного интеллекта и инновационных технологий, серийный выпуск которого намечен на 2026 год.
Международный авиационно-космический салон МАКС проходит под патронажем Президента России Владимира Путина. На площадке аэродрома в Жуковском развернули свои экспозиции свыше полутысячи российских и зарубежных компаний. Для Башкортостана этот авиасалон стал своеобразной перезагрузкой. И вполне возможно, что в скором будущем республиканские предприятия привезут на МАКС очередную новинку.