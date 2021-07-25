Поисково-спасательный вертолет и усиление санавиации: итоги авиасалона МАКС для Башкирии

Башкортостан на МАКСе. Сегодня в подмосковном Жуковском завершился международный авиасалон, который в этом году проходил при самом активном участии нашей республики. Собственный стенд, с десяток предприятий и самое главное – новейшие образцы техники, в каждом из которых есть что-то башкирское. В ходе деловой программы было заключено несколько соглашений. В частности, в республике уже до конца года появится собственный поисково-спасательный вертолет. Кроме того, второй винтокрылой машиной пополнился парк санавиации. Ну а в скором времени в регионе намерены освоить производство новых беспилотников.

От звука двигателя закладывает уши, а от фигур высшего пилотажа в небе кружится голова. Вот она – самая громкая во всех смыслах этого слова премьера последних лет. Самолет пятого поколения Су-57, выступление которого пропустить невозможно. Новейшие истребители, самолеты гражданской авиации и вертолеты сменяются один из другим. И далеко не все знают, что к созданию практически каждого образца самое непосредственное отношение имеет Башкортостан.

Авиастроение в Башкортостане – это не только «ОДК-УМПО» и КумАПП. В состав Госкорпорации «Ростех» входят восемь республиканских предприятий. Поэтому практически в каждом самолёте, представленном на авиасалоне МАКС-2021, есть деталь или узел, сделанные в нашем регионе. Мы здесь провели переговоры с «Вертолетами России», мы сейчас пытаемся, и я полагаю, мы заводим производство летательных аппаратов на площадке КумАПП. В ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Речь о БАС-200, который, к слову, на этом авиасалоне стал первым в истории беспилотным участником летной программы. С виду машина похожа на миниатюрный вертолет, который можно использовать для мониторинга местности, доставки грузов и поисково-спасательных работ.

Мы находимся у беспилотной авиационной системы вертолетного типа и максимальной взлетной массой до 200 кг. Данный летательный аппарат может летать до 430 км, при этом неся полезную нагрузку до 400 кг. Данил Ананьев, заместитель директора Национального центра вертолётостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова

Конечно, главная башкирская новинка, которую представили на МАКСе, – модернизированный вертолет Ка-32А-11М. В отличие от предшественника, эта модель оснащена стеклянной кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями и новой системой пожаротушения. Один из таких до конца года поступит в штат республиканского Госкомитета по ЧС.

Нет слов. Современная машина, вы посмотрите, какая панель. Надо было видеть старые вертолеты, а тут современный тип. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Этот вертолет очень важен для тушения лесных пожаров в горно-таежной труднодоступной местности, также для поиска потерявшихся в горах и лесах туристов. Вертолет будет использоваться также во время весеннего половодья для оказания помощи жителям. Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

А ведь три года назад Кумертауское авиапредприятие было, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Речь вообще шла о том, чтобы сократить производство до отдельных агрегатов. Благодаря господдержке сейчас завод работает в три смены. Руководство холдинга «Вертолеты России» намерено расширить географию поставок обновленного Ка-32А.

В наших планах – оформить европейский сертификат на вертолёт, выпускаемый в Башкортостане, чтобы расширить географию наших поставок в страны Евросоюза. Мы считаем, что многофункциональная машина Ка-32А11М будет востребована на международном рынке, поскольку отвечает всем предъявляемым пожарными службами требованиям. Новые заказы позволят загрузить кумертауское предприятие работой на многие годы вперёд. Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Вертолёты России»

В этом году на авиасалоне Башкортостан впервые представил собственный стенд отраслевых предприятий. В их числе – проект по модернизации вертолётов от «Техпромсервис», федерация космонавтики и Уфимский авиационный университет. УГАТУ совместно с институтом авиастроения показали сверхлегкий самолет, летающий на электрическом двигателе

Мы для него сделали электрическую установку, т.е. воздушный двигатель для него вращает не поршневой двигатель, а электрический. Система управления и питания от него идет от аккумуляторных батарей. Сейчас на самолете аккумулятора достаточно для 30 минут полета и еще 10 минут в резерве. Включаем один тумблер и полетели. Антон Варюхин, директор центра «Гибридные и электрические силовые установки» Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова

Ну а самое интересное нынешнего авиасалона организаторы скрыли в этом павильоне, обозначенном как Checkmate, что в переводе означает «шах и мат». Пока можно сказать лишь одно: совершенно секретная разработка создается не без участия башкирских инженеров.

Вот он – тот самый ход конем организаторов авиасалона. Перспективная разработка – истребитель пятого поколения «Сухой», который пока представлен в виде макета. Настоящее сочетание искусственного интеллекта и инновационных технологий, серийный выпуск которого намечен на 2026 год.