Прививки в саду и на предприятиях: как в Башкирии проходит массовая вакцинация от коронавируса

Уклоняющихся от прививки без уважительной причины могут отстранить от работы. Соответствующую рекомендацию опубликовал Минтруд России совместно с Роспотребнадзором. Речь о сотрудниках, подлежащих обязательной вакцинации. До регионов пока нормативные документы не доведены. По прогнозам специалистов, решение может быть принято уже через неделю. Сейчас полным ходом идёт прививочная кампания. Мобильные пункты разворачивают на предприятиях и даже приезжают прямо на огороды к садоводам.

Садоводы Мельничного о вакцинации узнали прямо на огородах. Мобильный пункт развернули на въезде в СНТ. В расписании между прополкой и поливом грядок – нестандартная для сада процедура – прививка.

Изучал мнения в интернете и на ТВ и для себя решил, что пользы от вакцинации больше, чем вреда. Тимур Юсупов, житель СНТ «Мельничное»

Рецепт у каждого свой. Медики перед прививкой проверяют состояние сотрудников завода, в соседнем цехе в это время румянится свежий хлеб. В мобильный пункт вакцинации работники завода попадают, почти не отходя от производства. Сейчас в компании привито свыше 200 человек – это больше половины штата.

Мы считаем, что вакцинация очень важна, особенно для нас. Потому что мы работаем ближе всего к людям, потребителям. Игорь Прозоров, руководитель хлебозавода №21 Башкирской торговой ассоциации

Привившиеся получают ещё и денежное вознаграждение. На Белорецком комбинате решили таким образом ускорить вакцинацию и добиться коллективного иммунитета.

Все привитые сотрудники получал по 500 рублей, в том числе и те, кто привился раньше. Борис Бражников, начальник штаба ЧС Белорецкого металлургического комбината

Не хочу болеть, много знакомых тяжело перенесли. Хочу облегчить работу врачам: они там уже задыхаются. Елена Быкова, специалист отдела организации перевозок Белорецкого металлургического комбината

Вакцинированные работники тепличного комбината больше отдыхают. В Янауле привившиеся сотрудники получают 2 оплачиваемых выходных дня.

Чтобы при появлении недомоганий человек отдохнул и в нормальном состоянии вышел на работу. Ильдар Маликов, директор тепличного комбината «Янаульский»

Привились на рабочем месте и сотрудники одного из крупнейших застройщиков республики. Более 60 человек прошли иммунизацию «Спутником V». Массовая вакцинация проходит и среди работников сферы образования.

Для того, чтобы предотвратить эту серьезную инфекцию, нужен комплекс мер и мероприятий, поэтому у нас в школе мы проводим агитацию и вдохновляем учителей для того, чтобы они прошли вакцинацию. Ирина Киекбаева, директор центра образования «Новошкола»

Минтруд России опубликовал рекомендации: людей, отказавшихся от прививки без медицинских показаний, могут отстранить от работы на период эпидемиологического неблагополучия. Ранее Минобр республики рекомендовал учителям Башкортостана успеть вакцинироваться до 1 сентября. В случае отказа без медицинских показаний сотрудника, вероятно, не допустят до учебного процесса. Вакцинация преподавателей – это не только безопасность учеников, сами работники образования в зоне риска.

Подхватываю постоянно вирусы от студентов. Они день-два поболеют, а я лежу недели полторы-две. Решила, сколько же можно заражаться? Елена Кузнецова, преподаватель УГНТУ

В Уфе прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Башкортостане. Глава республики отметил: около 80 процентов смертности от COVID-19 и его последствий приходится на возрастную категорию 65+. Поэтому власти намерены увеличивать темпы вакцинации от коронавируса, особенно среди пенсионеров.

В день стабильно проходит 200-300 человек. Молодежь активизировалась. Пенсионеры прививаются, переносят хорошо. О серьезных побочных эффектах никто не говорил. Марина Хаирова, главный врач смены

Вакцинированные в Конгресс-холле получают флаер и могут выиграть путевку в санаторий. Розыгрыш пройдет в три этапа. Первых счастливчиков определят через неделю 31 июля