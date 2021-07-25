Прививки в саду и на предприятиях: как в Башкирии проходит массовая вакцинация от коронавируса

Уклоняющихся от прививки без уважительной причины могут отстранить от работы. Соответствующую рекомендацию опубликовал Минтруд России совместно с Роспотребнадзором. Речь о сотрудниках, подлежащих обязательной вакцинации. До регионов пока нормативные документы не доведены. По прогнозам специалистов, решение может быть принято уже через неделю. Сейчас полным ходом идёт прививочная кампания. Мобильные пункты разворачивают на предприятиях и даже приезжают прямо на огороды к садоводам.
Садоводы Мельничного о вакцинации узнали прямо на огородах. Мобильный пункт развернули на въезде в СНТ. В расписании между прополкой и поливом грядок – нестандартная для сада процедура – прививка.
Рецепт у каждого свой. Медики перед прививкой проверяют состояние сотрудников завода, в соседнем цехе в это время румянится свежий хлеб. В мобильный пункт вакцинации работники завода попадают, почти не отходя от производства. Сейчас в компании привито свыше 200 человек – это больше половины штата.
Привившиеся получают ещё и денежное вознаграждение. На Белорецком комбинате решили таким образом ускорить вакцинацию и добиться коллективного иммунитета.
Вакцинированные работники тепличного комбината больше отдыхают. В Янауле привившиеся сотрудники получают 2 оплачиваемых выходных дня.
Привились на рабочем месте и сотрудники одного из крупнейших застройщиков республики. Более 60 человек прошли иммунизацию «Спутником V». Массовая вакцинация проходит и среди работников сферы образования.
Минтруд России опубликовал рекомендации: людей, отказавшихся от прививки без медицинских показаний, могут отстранить от работы на период эпидемиологического неблагополучия. Ранее Минобр республики рекомендовал учителям Башкортостана успеть вакцинироваться до 1 сентября. В случае отказа без медицинских показаний сотрудника, вероятно, не допустят до учебного процесса. Вакцинация преподавателей – это не только безопасность учеников, сами работники образования в зоне риска.
В Уфе прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Башкортостане. Глава республики отметил: около 80 процентов смертности от COVID-19 и его последствий приходится на возрастную категорию 65+. Поэтому власти намерены увеличивать темпы вакцинации от коронавируса, особенно среди пенсионеров.
Вакцинированные в Конгресс-холле получают флаер и могут выиграть путевку в санаторий. Розыгрыш пройдет в три этапа. Первых счастливчиков определят через неделю 31 июля
Путёвки в санатории, выходные и денежные вознаграждения – всё это дополнительные бонусы. Ну а главный и гарантированный получают все – это антитела.