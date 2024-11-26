От повара до защитника: как повар из Башкирии ушел на СВО

Ильмир, повар из Башкирии, ушел служить на СВО. Он стал первенцем в семье. Его мама выбрала имя Ильмир, которое значит «любящий Родину». Через двадцать лет он выбрал путь в защиту своей страны.

Ильмир вырос в Сибае. После девятого класса он поступил в колледж на повара, но вскоре понял, что это не его призвание. Несмотря на протесты родных, он решил пойти в армию и готов был отправиться на спецоперацию, никому об этом не сказав, чтобы не вызвать лишние беспокойства.

Во время службы Ильмир получил позывной «Малой» – он был самым младшим среди боевых товарищей. Его назначили начальником электропитающей станции на автомобиле «Урал». Он также участвовал в разведывательных задачах и помогал строить блиндажи. Кроме этого, Ильмир подменял повара.

Боец делится в газете «Сибайский рабочий» воспоминаниями о поддержке, которую они получали от государства и народа России: письма от детей, теплые носки от бабушек, гуманитарная помощь с тушенкой и горячим хлебом. Он также вспоминает о своих мечтах о башкирской кухне, особенно о бешбармаке.

Когда Ильмиру исполнился 21 год, он вернулся в Сибай в отпуск для замены паспорта. Он посетил школу, где учатся его младшие братья, где его пригласили провести открытый урок для детей. Ильмир рассказал о своей службе, показал военное обмундирование и обучил ребят оказанию первой помощи.

Мы СВОих не бросаем. Дай Бог всем нам вернуться живыми и здоровыми, а всем, кто нас поддерживает, дождаться СВОих родных пап, сыновей, братьев, племянников и внуков. позывной «Малой»

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).