Дети пандемии: как спасают малышей в единственном ковидном роддоме Башкирии

Коронавирус наносит новый удар. Стали чаще болеть дети. Именно вследствие пандемии в роддомах рождаются недоношенные малыши. Болезнь становится все более непредсказуемой. Тактика лечения, говорят врачи, меняется на ходу. В госпиталях всё больше людей молодых и среднего возраста. По количеству заболевших третья волна коронавируса бьет все рекорды. Европейские государства, чуть приоткрывшие границы, снова вешают на них замок. А на пороге новые штаммы вируса.

В прозрачных коробах малыши, чьи мамы сейчас болеют коронавирусом. В кувезах – недоношенные крохи. Внутри устройства для детей созданы все необходимые условия: тишина, комфортная температура и темнота. По трубкам поступает питание. В поисках мамы крохотные ручки ощупывают всё вокруг. Недоношенных малышей стало больше, говорят врачи. Из-за осложнений от коронавируса молодым мамам просто не хватает кислорода на двоих. Медики вынуждены вызывать преждевременные роды.

У Акбатыровых сразу на двух членов семьи стало больше. Малыши появились на свет раньше срока, на 31-й неделе беременности. Но взять сыновей на руки мама по-прежнему не может. Долгожданное знакомство откладывает коронавирус.

Соскучилась по дому, детей очень увидеть хочется. А они ещё здесь будут как минимум недели три. Сейчас я в ожидании ПЦР-теста, и приедем уже за нашими мальчиками. Евгения Акбатырова

Все беременные, заболевшие коронавирусом, попадают именно сюда. Дёмский роддом – единственное место во всей республике, где принимают женщин с диагнозом COVID-19. Роддом рассчитан на сто мест, сейчас заполнен примерно на 80%.

А это уже ковид-госпиталь для детей. В коридоре не слышно ни смеха, ни задорных криков. Врачей в белых скафандрах девятимесячная Валерия совсем не боится, скорее, наоборот, тянется обнять, словно родных. Уже привыкла. В больницу малышка попала, заразившись коронавирусом от мамы.

Больше всего я переживала за детей, когда тест сдали. Я-то ладно, а вот дети. Паника, страх. Какие последствия, не дай бог. Гузель

Но врачи успокаивают. В основном малыши переносят болезнь легче, чем взрослые. Но так бывает не всегда. Лечат детей с коронавирусом в Республиканской клинической инфекционной больнице. Оборудовали два здания, 16 отдельных палат. И сейчас все они заполнены маленькими пациентами.

Говорит Сергей Литвинов ещё с трудом. Каждое слово сопровождается сильным кашлем и болью в груди. У мужчины коронавирус с поражением лёгких в 30%.

Ковид-госпиталь в 13-й больнице рассчитан на 100 коек. Основная масса заболевших – это непривитые. Кто-то не успел, кто-то не может по состоянию здоровья, а кто-то категорически против. Был. Болезнь заставила пересмотреть отношение к вакцине. И, как говорят врачи, не зря.

Вакцинированные болеют легче и отвечают на лечение лучше. Восстановление идет быстрее. Эльвира Галинурова, заведующая инфекционным госпиталем ГКБ №13 г. Уфы

На хрупких плечах санитарок не менее важная задача – накормить всех пациентов в срок. Всю еду привозят в одноразовых контейнерах. Где-то вручную, а где-то с помощью тележек женщины разносят её по всем палатам, на два этажа.

Самое страшное, говорят врачи, что сейчас вирус ведёт себя не так, как раньше. Сложно предсказать течение болезни. В худшую сторону ситуация может измениться за считанные не часы – минуты.

Пустые помещения без света, кровати без пациентов и неработающие аппараты ИВЛ. Вот так сейчас выглядит реанимация «красной зоны» 13-й больницы. Но врачи говорят, прогнозировать снижение заболеваемости ещё рано. Такая тишина может быть обманчивой.

Вот так встретила эта же реанимация наших коллег в начале июля. Монотонный звук аппаратов ИВЛ и тяжёлое дыхание пациентов. Хрупкие девушки поднимали 150-килограммовых мужчин. Кипела борьба за жизнь людей, попавших сюда. А сейчас тишина. Передышка.

Реанимация пустая только сегодня. Еще вчера там были пациенты. Но это не значит, что так будет и завтра. У нас есть тяжелые пациенты, просто мы не хотим переводить их в реанимацию. Обстановка начинает их там угнетать. Эльвира Галинурова, заведующая инфекционным госпиталем ГКБ №13 г. Уфы

Две недели в закрытой палате, кашель, одышка и страх. 70 процентов поражения лёгких и множество сопутствующих заболеваний. Но Любовь Степановна не опускала руки. Слушала врачей и выполняла все рекомендации. Вместе совершили чудо.

Состояние несравнимо лучше. Немного одышка, но могу ходить уже, нет болей. Много сопутствующих заболеваний, но врачи старались, молодцы. Любовь Белогубова

Плюс один в копилке победивших COVID-19. Но выкарабкиваются не все. Сюда попадают те, чья борьба за жизнь была проиграна. Морги уже больше года работают по новым правилам. Санитары встречают катафалки в полной экипировке: защитные скафандры и противогазы. Умерших доставляют в герметичных чёрных пакетах. Больших пробок у въезда нет, но ритуальные машины приезжают одна за другой.

Вы знаете, тяжелее всего слушать грохот каталок под окном. И стук, когда забивают гробы. И всё это у меня под окном. Я всё это слышу. Евгений Евдокимов, врач-патологоанатом