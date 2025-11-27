Хранители музеев из Уфы, рассказали, как спасали произведения искусства

Они спасают картины, идя на риск, и лелеют экспонаты, словно детей. Всё это о хранителях музеев, невидимых героях истории. В музеях они заведуют фондами, в которых находится в разы больше предметов, чем умещается в выставочных залах. Одна из крупнейших коллекций республики собрана в Национальном музее и в художественном музее имени Нестерова.

Пока Давид Давидович отсутствует, в командировке. Попросили присутствовать на экспозиции в другом музее. Кажется, и вправду здесь живёт частичка души каждого из перечисленных художников. Около пяти тысяч работ живописцев, которые нуждаются в их внимании и в любви.

Валентина Мефодиевна 65 лет практически живёт в окружении произведений искусства. Она была свидетелем важных вех в истории музея и одного из главных его чудес. В одном из залов находятся картины, которые посетители могли никогда и не увидеть. Их обнаружили заваленными дровами на территории комплекса при сносе старого сарая. За толстым слоем пыли было не разобрать, что изображено на холстах.

Родоначальники российского авангарда: Ларионов, Гончаров и Бурлюк. Уже позже выяснилось, что полотна спасла хранительница музея Людмила Казанская. В начале 50-х в Уфу нагрянула комиссия для принятия решения об уничтожении картин, не соответствующих идеалам советского искусства.

Никаких плечиков, только горизонтальное хранение, чтобы этот камзол дошёл до следующих поколений, которым он откроет не только красоту башкирского национального костюма.

В фонде Национального музея хранится около 300 тысяч экспонатов, из них в выставочных залах лишь малая часть этого богатства. Периодически какие-то предметы становятся частью экспозиций. Но не это самое главное.

Все экспонаты делятся по материалам. Ткани, ковры, кожа в одном месте, дерево в другом, картины тоже отдельно. Необходимая температура и влажность. В идеале специальные комнаты. И за последние годы благодаря нацпроекту «Культура» удалось модернизировать два помещения. Для хранителей музея это без преувеличения счастье. Они днями и ночами сидели за эскизами, расписывая то, как должно выглядеть хранилище.