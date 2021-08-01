В Уфе эксперты рассказали о причинах обмеления рек в Башкирии

7 сантиметров. Такую цифру, отделяющую уровень Белой от рекордов по обмелению в 2010-м, зафиксировали на неделе специалисты. Жаркие весна и лето и отсутствие обильных осадков. Подпитка главной реки республики сейчас идет в основном за счет водохранилищ. Перевозка грузов и пассажиров теперь возможна только на судах с небольшой осадкой или при неполной загрузке. Почему мелеют реки и чем это грозит?
Прогулка на теплоходе по Белой все еще остается одним из любимых развлечений уфимцев и гостей башкирской столицы. С борта теплохода гораздо лучше видно, как изменила вид на Уфу новая набережная. Но в глаза пассажирам бросаются и другие перемены.
Речники говорят: пока плавать получается в нормальном режиме. Но сложнее стало подходить и отходить от причала, в целом управлять судном, появилась вибрация.
Осадка этого малого прогулочного теплохода порядка 60-70 см. По Белой пассажиров катают три подобных судна. А вот большой теплоход выйти в плавание пока не может. У него нет безопасного запаса воды под днищем. Его осадка – порядка 1,5 метров. А это значит, что в любой момент он попросту может сесть на мель.
Из-за обмеления меняется и дно реки. Следовательно, могут появиться новые опасные места для тех, кто любит путешествовать на лодках. Группа общественников решила провести свое исследование.
Ситуация сложилась во многом из-за засушливой погоды, говорят специалисты. С конца апреля в регионе практически не было обильных осадков. На данный момент отметка уровня Белой в районе уфимского гидропоста составляет 152 см. Это почти на полтора метра ниже средних многолетних значений. Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища сбрасывают воды больше, чем получают притока. На Павловке при необходимости расходы могут быть увеличены. Но не в разы.
Влияет и изменение климата, отмечают специалисты. На территории Южного Урала за последние 50 лет температура повысилась на 1,3 градуса. Увеличивается испарение, смещаются осадки. По мнению экспертов, губительную роль сыграла и вырубка лесов в верховьях рек в 60-70 годы 20 века.
Ситуацию с уровнем Белой могут исправить обильные осадки. Локально проходящие дожди роли не играют – влага просто впитывается в почву. Однако прогнозы синоптиков не радуют. На следующей неделе ожидается +35 градусов.
Кстати, исторические минимумы Белой в 2010 и 2012 годах были зафиксированы не летом, а в конце сентября. Поэтому до наступления сезона дождей ситуация, скорее всего, останется напряженной. Вот кого не пугает обмеление Белой, так это рыбаков. На клев это никак не влияет. По крайней мере пока.