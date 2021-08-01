В Уфе эксперты рассказали о причинах обмеления рек в Башкирии

7 сантиметров. Такую цифру, отделяющую уровень Белой от рекордов по обмелению в 2010-м, зафиксировали на неделе специалисты. Жаркие весна и лето и отсутствие обильных осадков. Подпитка главной реки республики сейчас идет в основном за счет водохранилищ. Перевозка грузов и пассажиров теперь возможна только на судах с небольшой осадкой или при неполной загрузке. Почему мелеют реки и чем это грозит?

Прогулка на теплоходе по Белой все еще остается одним из любимых развлечений уфимцев и гостей башкирской столицы. С борта теплохода гораздо лучше видно, как изменила вид на Уфу новая набережная. Но в глаза пассажирам бросаются и другие перемены.

Последний раз каталась на теплоходе года 2-3 назад, и, конечно же, могу сказать, что вижу: река стала поуже, уровень воды пониже. Жалко, что наши реки и озера мельчают, все это наша достопримечательность Башкирии и Уфы. Карина Ахметдинова, жительница г. Уфы

Речники говорят: пока плавать получается в нормальном режиме. Но сложнее стало подходить и отходить от причала, в целом управлять судном, появилась вибрация.

Судно не так хорошо слушается руля из-за мелководья. Габариты судового хода сужаются – на примере того, где мы делали сегодня оборот. Ну еще нам воды хватает так-то и для управления, и для циркуляции. Для нашего проекта судов, как «Мираж», «Морея», еще запас воды под днищем достаточный. Дмитрий Медведев, капитан пассажирского теплохода

Осадка этого малого прогулочного теплохода порядка 60-70 см. По Белой пассажиров катают три подобных судна. А вот большой теплоход выйти в плавание пока не может. У него нет безопасного запаса воды под днищем. Его осадка – порядка 1,5 метров. А это значит, что в любой момент он попросту может сесть на мель.

Из-за обмеления меняется и дно реки. Следовательно, могут появиться новые опасные места для тех, кто любит путешествовать на лодках. Группа общественников решила провести свое исследование.

Ситуация сложилась во многом из-за засушливой погоды, говорят специалисты. С конца апреля в регионе практически не было обильных осадков. На данный момент отметка уровня Белой в районе уфимского гидропоста составляет 152 см. Это почти на полтора метра ниже средних многолетних значений. Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища сбрасывают воды больше, чем получают притока. На Павловке при необходимости расходы могут быть увеличены. Но не в разы.

Мы не можем сбрасывать, например, 300 или 400 кубов в секунду, чтобы повысить уровень реки Уфы и Белой в районе г. Уфы. Потому что воду в Павловском водохранилище нам нужно сохранить до апреля следующего года. Это и по всем водохранилищам. Чтобы не получилось так, что в ноябре или декабре город Уфа остался совсем без воды, когда Павловское водохранилище будет совсем пустое. Виталий Тюр, заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан

Влияет и изменение климата, отмечают специалисты. На территории Южного Урала за последние 50 лет температура повысилась на 1,3 градуса. Увеличивается испарение, смещаются осадки. По мнению экспертов, губительную роль сыграла и вырубка лесов в верховьях рек в 60-70 годы 20 века.

Было осушено огромное количество болот на территории республики в зоне лесостепи. А болото – это те губки, которые впитывают влагу, когда ее в избытке, а потом медленно отдают ее в водотоки. Василий Мартыненко, директор Уфимского института биологии УФИЦ РАН, доктор биологических наук

Ситуацию с уровнем Белой могут исправить обильные осадки. Локально проходящие дожди роли не играют – влага просто впитывается в почву. Однако прогнозы синоптиков не радуют. На следующей неделе ожидается +35 градусов.

В августе у нас температура будет выше нормы. А осадков будет меньше нормы. Прогноз у нас уже пришел. Засушливый период будет. Прогноз у нас по притоку в водохранилища на 35-50% меньше нормы в августе. Галина Зайцева, начальник отдела гидрологии Башгидрометцентра