В Башкирии подорожало жилье и изменились ипотечные условия

С сегодняшнего дня изменились условия по ипотеке. Центробанк повысил надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом, т.е. все, что ниже 20%. Для покупателей это может обернуться незначительным повышением процентных ставок, ведь банкам выдавать займы с маленькой первоначалкой станет не так выгодно. А ведь именно повышенный спрос, в том числе и по ипотеке, стал одним из факторов, которые привели к росту цен на жилье. По данным Башкортостанстата, также опубликованным на неделе, жилье в республике опять подорожало на несколько процентов. Речь как о новостройках, так и о вторичках.
Вот один из вариантов того, как, например, могла бы выглядеть квартира мечты, правда, пока в черновом варианте. Высокие потолки, светлые комнаты, хороший вид из окна и местоположение.
А если еще у владельца выход на собственную террасу, жилье и вовсе становится эксклюзивным, а цена с учетом участка на крыше – как минимум на 30% дороже.
Неважно, какое жилье – эконом или бизнес-класса. Цены взлетели одинаково высоко. И, как говорят застройщики, такие цифры берутся не с потолка. Подсчитать, из чего складывается стоимость квадратного метра, можно прямо на стройплощадке.
Средняя стоимость квадратного метра в Уфе на новостройки – более 80 тысяч рублей. Разумеется, все зависит от района и застройщика. В некоторых случаях цена может доходить и до 140 тысяч за метр. Первичка тянет за собой и вторичный рынок.
По данным сайта недвижимости rosrealt.ru, цена за вторичку на рынке Уфы в среднем составляет почти 79 тысяч рублей за квадрат. Рост во много понятен, ведь, как правило, владельцы хотят улучшить текущие жилищные условия, а потому продавать за дешево не намерены.
Особым спросом пользуется так называемое ликвидное жилье. То, которое можно всегда быстро и выгодно продать. Это в основном студии, однокомнатные квартиры и смарт-двушки. По словам риелторов, в прошлом году из-за локдауна резко увеличился спрос на загородную недвижимость, что привело к удорожанию как самих домов, так и земельных участков.
К росту цен на рынке недвижимости привела и льготная ипотека, которую начали выдавать в прошлом году. Люди стали больше брать льготных кредитов, спрос увеличился, соответственно, и застройщики начали поднимать цены на недвижимость.
Повышенный спрос подтолкнул банки снижать первоначальный взнос по ипотеке – на сегодня 20% и ниже. Однако такие кредиты считаются более рискованными. Поэтому с 1 августа Центральный банк повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низкой первоначалкой.
Упасть цены могут только в одном случае, говорят эксперты. Если, например, изначально владелец переоценил стоимость и решил немного снизить ее для успешной продажи. Здесь речь в основном касается крупной недвижимости. А вот застройщики, наоборот, предупреждают: до конца года квадратные метры, скорее всего, станут еще дороже.