Жителям Башкирии вернут деньги за закрытие лагерей из-за коронавируса

Сегодня, 2 августа, в правительстве Башкирии осудили текущую эпидемиологическую ситуацию.

Фото №1 - Жителям Башкирии вернут деньги за закрытие лагерей из-за коронавируса

На прошлой неделе из-за большого количества заболевших коронавирусом среди детей были закрыты несколько лагерей. Выяснилось, что на базах отдыха не соблюдались некоторые санитарно-эпидемиологические меры.

Заболевшим оказали необходимую медицинскую помощь, а лагеря закрыли до устранения нарушений. Руководители учреждений были уволены. Также Радий Хабиров настоял на том, чтобы семьям вернули деньги за сорвавшийся отдых.

Мы же несколько лагерей закрыли. Решите вопрос с деньгами. Если дети не отдохнули – верните деньги родителям, раз уж так сложилось

 Радий Хабиров
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