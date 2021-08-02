Жителям Башкирии вернут деньги за закрытие лагерей из-за коронавируса

Сегодня, 2 августа, в правительстве Башкирии осудили текущую эпидемиологическую ситуацию.
На прошлой неделе из-за большого количества заболевших коронавирусом среди детей были закрыты несколько лагерей. Выяснилось, что на базах отдыха не соблюдались некоторые санитарно-эпидемиологические меры.
Заболевшим оказали необходимую медицинскую помощь, а лагеря закрыли до устранения нарушений. Руководители учреждений были уволены. Также Радий Хабиров настоял на том, чтобы семьям вернули деньги за сорвавшийся отдых.