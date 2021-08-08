Владимир Путин посетил Башкирию: итоги рабочей поездки

Главное политическое событие недели – визит президента страны в Абзелиловский район, где был запущен завод, не имеющий аналогов в России. На австрийские инвестиции группы компаний Lasselsberger был построено предприятие по выпуску белого цемента. Вложений почти 6 миллиардов рублей, экономический выхлоп – замещение импорта в масштабах всей страны. Завод позволит полностью закрыть потребность в белом цементе, который раньше закупался за рубежом.
Пока Запад придумывает, за что бы еще ввести санкции против России, крупные европейские инвесторы продолжают расширять своё присутствие в регионах. Ещё в конце 2018 года здесь было голое поле и вот президент Владимир Путин лично открывает одно из самых высокотехнологичных и инновационных предприятий на территории Башкортостана. После выхода завода на полную мощность он будет выпускать 240 тысяч тонн сухих строительных смесей высокого качества.
Инвестиции в новое предприятие составили 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Здесь создадут 220 рабочих мест, в том числе и для жителей района. А само производство белого цемента будет вестись сухим методом. Уникальная для России технология, больше так никто не делает. Это позволит удешевить продукцию на 30% и в 10 раз сократить вредные выбросы. Упор на экологию. Реализованы системы оборотного водоснабжения, высокоэффективные фильтры обеспечат европейские нормы концентрации пыли на выходе. Следить за тем, чтобы технология не нарушалась и не приносила вреда природе – задача не только для специалистов, к этой работе привлекут и местных жителей.
Начало работы завода «Цемикс» будет иметь импортозамещающий эффект. Пока в России объёмы производства белого цемента составляют меньше трети потребности. Остальное завозят из Турции, Ирана и Египта. Теперь этот дисбаланс будет устранен. Ну а муниципалитет, который преимущественно является сельскохозяйственным, впервые в истории получил такую масштабную точку именно промышленного роста.
Ещё на этапе строительства инвестору была оказана всесторонняя поддержка со стороны Башкортостана. К площадке подвели газ и электричество. Предоставили налоговые льготы.
После запуска производства Владимир Путин встретился с коллективом завода. В ходе беседы они смогли задать президенту свои вопросы. Глава государства отметил, что инвесторы идут в республику, потому что доверяют Башкортостану. В регионе грамотно реализуется инвестиционная политика.
Спросили у президента о газификации домов. Если рядом с населенным пунктом проходит газопровод, то до участков магистраль протянут бесплатно. Будут предусмотрены варианты удешевления и для заведения трубы в жилье. Купить частный дом тоже станет проще. По льготной ипотеке.
В завершении встречи коллектив попросил сделать с президентом общее фото на память. А эксперты тем временем назвали участие Владимира Путина в открытии австрийского предприятия – добрым знаком инвесторам. Россия, в том числе и Башкортостан готовы сотрудничать с зарубежным бизнесом.