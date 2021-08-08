Владимир Путин посетил Башкирию: итоги рабочей поездки

Инвестиции в новое предприятие составили 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Здесь создадут 220 рабочих мест, в том числе и для жителей района. А само производство белого цемента будет вестись сухим методом. Уникальная для России технология, больше так никто не делает. Это позволит удешевить продукцию на 30% и в 10 раз сократить вредные выбросы. Упор на экологию. Реализованы системы оборотного водоснабжения, высокоэффективные фильтры обеспечат европейские нормы концентрации пыли на выходе. Следить за тем, чтобы технология не нарушалась и не приносила вреда природе – задача не только для специалистов, к этой работе привлекут и местных жителей.