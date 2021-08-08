Владимир Путин посетил Башкирию: итоги рабочей поездки

 Главное политическое событие недели – визит президента страны в Абзелиловский район, где был запущен завод, не имеющий аналогов в России. На австрийские инвестиции группы компаний Lasselsberger был построено предприятие по выпуску белого цемента. Вложений почти 6 миллиардов рублей, экономический выхлоп – замещение импорта в масштабах всей страны. Завод позволит полностью закрыть потребность в белом цементе, который раньше закупался за рубежом.

Пока Запад придумывает, за что бы еще ввести санкции против России, крупные европейские инвесторы продолжают расширять своё присутствие в регионах. Ещё в конце 2018 года здесь было голое поле и вот президент Владимир Путин лично открывает одно из самых высокотехнологичных и инновационных предприятий на территории Башкортостана. После выхода завода на полную мощность он будет выпускать 240 тысяч тонн сухих строительных смесей высокого качества.

Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована в отечественном строительном комплексе, который эффективно и динамично развивается. Важно, что на заводе применены передовые технологии, решения, лучшие мировые практики. И при этом производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих самым жёстким экологическим требованиям.

Владимир Путин

Инвестиции в новое предприятие составили 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Здесь создадут 220 рабочих мест, в том числе и для жителей района. А само производство белого цемента будет вестись сухим методом. Уникальная для России технология, больше так никто не делает. Это позволит удешевить продукцию на 30% и в 10 раз сократить вредные выбросы. Упор на экологию. Реализованы системы оборотного водоснабжения,  высокоэффективные фильтры обеспечат европейские нормы концентрации пыли на выходе. Следить за тем, чтобы технология не нарушалась и не приносила вреда природе – задача не только для специалистов, к этой работе привлекут и местных жителей.    

Это смарт-план, это умное предприятие. Здесь столько технологических новинок, столько серьезных экологических барьеров на пути загрязнения окружающей среды. Это предприятие, которым можно гордиться. Оно второе в России, но первое по технологичному совершенству и первое по объемам производства белого цемента.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Начало работы завода «Цемикс» будет иметь импортозамещающий эффект. Пока в России объёмы производства белого цемента составляют меньше трети потребности. Остальное завозят из Турции, Ирана и Египта. Теперь этот дисбаланс будет устранен. Ну а муниципалитет, который преимущественно является сельскохозяйственным, впервые в истории получил такую масштабную точку именно промышленного роста.

Фото №1 - Владимир Путин посетил Башкирию: итоги рабочей поездки
Уфимская волна

Ещё на этапе строительства инвестору была оказана всесторонняя поддержка со стороны Башкортостана. К площадке подвели газ и электричество. Предоставили налоговые льготы.

Когда инвестор заходит в республику, ему подбирают площадку. Беспрецедентные меры поддержки: земля без торгов, налоговые преимущества и субсидии на инфраструктуру.

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Невзирая на все санкции, Россия остается для нас очень привлекательным рынком. Поэтому мы планируем расширение не только открывающегося завода, но и расширение других заводов нашей группы. Равно и открытие наших заводов в таких городах как Оренбург, Челябинск, в Московской области и в Сибае.

Йозеф Ласселсбергер, учредитель компании Lasselsberger

После запуска производства Владимир Путин встретился с коллективом завода. В ходе беседы они смогли задать президенту свои вопросы. Глава государства отметил, что инвесторы идут в республику, потому что доверяют Башкортостану. В регионе грамотно реализуется инвестиционная политика.

Надо поблагодарить руководителя республики за то, что он создал, потому что я сейчас разговаривал с австрийским партнером, и он явно заинтересован, рассказывал о планах – а их четыре этапа и общий объем инвестиций очень такой приличный – за миллиард евро. Это серьезная программа. Откуда она возникает? Из доверия. Прежде всего, к тем людям, которые создают условия. В данном случае это руководство республики.

Владимир Путин

Спросили у президента о газификации домов. Если рядом с населенным пунктом проходит газопровод, то до участков магистраль протянут бесплатно. Будут предусмотрены варианты удешевления и для заведения трубы в жилье. Купить частный дом тоже станет проще. По льготной ипотеке.

Фото №2 - Владимир Путин посетил Башкирию: итоги рабочей поездки

В завершении встречи коллектив попросил сделать с президентом общее фото на память. А эксперты тем временем назвали участие Владимира Путина в открытии  австрийского предприятия – добрым знаком инвесторам. Россия, в том числе и Башкортостан готовы сотрудничать с зарубежным бизнесом.

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