Владимир Путин присвоил почетные звания медикам из Башкирии

Трудовой путь мужчина начал еще в Мечетлинском районе, когда его после окончания вуза отправили работать по распределению. После девяти лет жизни в Большеустьикинском Асхат Каримов перебрался в Уфу. В рядах сотрудников онкологического диспансера он находится 30 лет.