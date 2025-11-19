Владимир Путин присвоил почетные звания медикам из Башкирии

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкортостана. Почетное звание «Заслуженный врач России» получил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканского клинического онкологического диспансера.
Трудовой путь мужчина начал еще в Мечетлинском районе, когда его после окончания вуза отправили работать по распределению. После девяти лет жизни в Большеустьикинском Асхат Каримов перебрался в Уфу. В рядах сотрудников онкологического диспансера он находится 30 лет.
Звания удостоился и заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения больница скорой помощи Уфы Лев Чудновец. Трудовой путь прошёл от санитара до заведующего отделением. В профессии мужчина уже 28 лет.