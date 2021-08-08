В Башкирии горят свыше 2 тысяч гектаров леса

Огнем охвачены сразу шесть районов республики. Продолжают действовать 23 очага лесных пожаров. По данным регионального МЧС на шесть часов вечера, три самых крупных очага в Хайбуллинском районе, 14 мелких – в Бурзянском, два очага в 150 и 250 га – в Зилаирском районе. Сразу в двух местах горит лес в Зианчуринском районе.

Дополнительно четыре пожара возникли сегодня в Ишимбайском, Учалинском и Бурзянском районах республики. Спасатели уверяют: населенные пункты пока вне опасности. Сейчас на месте работают сразу две съемочные группы. На связь выходит руководитель Центра управления республикой Елена Прочаковская, которая находится в эпицентре лесных пожаров уже вторые сутки.

В одной руке лопата, в другой – телефон. Фахира Булатовна Искужина, глава Антинганского сельского совета четко и спокойно распоряжается, что кому делать. Про то, что рядом с их деревней может случиться пожар, даже не предполагала.

В пятом часу жители села Янтышево хотели помочь Абишевскому сельсовету, там сейчас горят леса, только приехала и позвонили. У самих пожар. Фахира Искужина, Глава Антигановского сельсовета

Местные жители кто пешком, кто на машинах примчались буквально сразу, как стало известно об очаге. За спиной – ранцы, они по 14 литров. В руках пятилитровки. Верховой пожар такими не потушить, низовой – самое то. Пожарная машина соседей из Баймакского района сразу вселила уверенность.

Пожарные из Баймака рядом с деревней Янтышево оказались не случайно. Сейчас многие районы помогают друг другу – техникой и людьми. В целом – ситуация под контролем.

Пока справляемся, будет трудно, вызовем подмогу. Главная цель – остановить пожар и не допустить угрозу населенному пункту. Альберт Баимов, начальник южного отряда противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС