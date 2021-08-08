В Башкирии горят свыше 2 тысяч гектаров леса

Огнем охвачены сразу шесть районов республики. Продолжают действовать 23 очага лесных пожаров.  По данным регионального МЧС на шесть часов вечера, три самых крупных очага в Хайбуллинском районе, 14 мелких – в Бурзянском, два очага в 150 и 250 га – в Зилаирском  районе. Сразу в двух местах горит лес в Зианчуринском районе. 

Дополнительно четыре пожара возникли сегодня в Ишимбайском, Учалинском и Бурзянском районах республики. Спасатели уверяют: населенные пункты пока вне опасности. Сейчас на месте работают сразу две съемочные группы. На связь выходит руководитель Центра управления республикой Елена Прочаковская, которая находится в эпицентре лесных пожаров уже вторые сутки.

В одной руке лопата, в другой – телефон. Фахира Булатовна Искужина, глава Антинганского сельского совета четко и спокойно распоряжается, что кому делать. Про то, что рядом с их деревней может случиться пожар, даже не предполагала.  

В пятом часу жители села Янтышево хотели помочь Абишевскому сельсовету, там сейчас горят леса, только приехала и позвонили. У самих пожар.

Фахира Искужина, Глава Антигановского сельсовета

Местные жители кто пешком, кто на машинах примчались буквально сразу, как стало известно об очаге. За спиной – ранцы, они по 14 литров. В руках пятилитровки. Верховой пожар такими не потушить, низовой – самое то. Пожарная машина соседей из Баймакского района сразу вселила уверенность.

Фото №1 - В Башкирии горят свыше 2 тысяч гектаров леса

Пожарные из Баймака рядом с деревней Янтышево оказались не случайно. Сейчас многие районы помогают друг другу – техникой и людьми. В целом – ситуация под контролем.

Пока справляемся, будет трудно, вызовем подмогу. Главная цель – остановить пожар и не допустить угрозу населенному пункту.

Альберт Баимов, начальник южного отряда противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС
Уфимская волна

По сводке Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан пожар недалеко от деревни Янтышево удалось локализовать и потушить меньше чем за сутки. Угрозы населенному пункту нет.

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