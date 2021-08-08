В Башкирии продолжают ликвидировать последствия мощного урагана

На неделе на Башкортостан вновь обрушилась стихия. Из-за шквалистого ветра разрушения произошли сразу в семи районах. В частности, в Аургазинском, Бирском и Дюртюлинском. Но больше всех пострадало село Чекмагуш. Там ураган повредил кровли сразу 11 многоквартирных домов.

Ясная погода и жара почти в 38 градусов. Но ближе к вечеру тучи над Чекмагушем сгустились, пошел сильный дождь. В один момент порывистый ветер и вовсе начал срывать с домов кровлю.

Первый раз я такое видела, очень сильно испугалась. Руза Мингазова, жительница с. Чекмагуш

Спрятаться хотела, окно закрыть не могу, ветер. Потом крышу подняло. Римма Тихонова, жительница с. Чекмагуш

Крыша их многоэтажки не пострадала. А вот кровлю двух соседних жилых зданий придется возводить заново. Это те самые два многоквартирных дома, видео с которыми разлетелось в социальных сетях. Многотонные конструкции кровли ураганом поднимало, словно крыши игрушечных построек. Такой силы стихии в Чекмагуше еще не было, говорят местные жители.

К восстановительным работам в райцентре приступили сразу же после стихии. Первым делом необходимо было возобновить подачу электричества. Ведь ураган серьезно повредил сети электроснабжения.

С семи вечера нашли причины и начали исправлять. Всю ночь вот этим занимались. Ильнур Гусейнов, инженер Чекмагушевских электросетей

Уже ночью практически во всех домах был свет. А ранним утром четверга начались основные работы по ликвидации последствий урагана. В первую очередь собрали улетевшее с крыш железо, спилили упавшие от ветра деревья. На подмогу местным коммунальщикам и предприятиям района приехали также спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Угрожающие факторы устранить, чтобы не упало кому-нибудь на голову, ни что-то. Разобрать завалы, возможно, опять будет какой-то ветер, это будет еще хуже, тут кровля может до конца сойти. Сергей Егоров, начальник смены Аварийно-спасательной службы

На сегодняшний день все опасные факторы устранены. В райцентре продолжаются работы по восстановлению кровли пострадавших зданий. Рамиль Агиев, начальник Чекмагушевского управления жилищно-коммунального хозяйства

На сегодняшний день работают организации и предприятия района по восстановлению части кровли, работает управляющая компания ЖКХ, в целом создан штаб по ликвидации ЧС при администрации района.

Очень хорошо, слаженно, быстро работают. Вот сегодня уже нашу крышу начали ремонт. Зоя Сафиуллина, жительница пострадавшего дома

11 мнгогоквартирных жилых зданий, несколько частных домов, а также социальные и торговые объекты пострадали в тот день от урагана. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

На сегодня восстановлены кровли пяти многоквартирных домов, в ближайшие дни завершатся кровли трех многоквартирных домов. Работы продолжаются без выходных, работаем с раннего утра до поздней ночи. Реканс Ямалеев, глава администрации Чекмагушевского района