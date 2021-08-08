В Башкирии продолжают ликвидировать последствия мощного урагана

На неделе на Башкортостан вновь обрушилась стихия. Из-за шквалистого ветра разрушения произошли сразу в семи районах. В частности, в Аургазинском, Бирском и Дюртюлинском. Но больше всех пострадало село Чекмагуш. Там ураган повредил кровли сразу 11 многоквартирных домов.
Ясная погода и жара почти в 38 градусов. Но ближе к вечеру тучи над Чекмагушем сгустились, пошел сильный дождь. В один момент порывистый ветер и вовсе начал срывать с домов кровлю.
Крыша их многоэтажки не пострадала. А вот кровлю двух соседних жилых зданий придется возводить заново. Это те самые два многоквартирных дома, видео с которыми разлетелось в социальных сетях. Многотонные конструкции кровли ураганом поднимало, словно крыши игрушечных построек. Такой силы стихии в Чекмагуше еще не было, говорят местные жители.
К восстановительным работам в райцентре приступили сразу же после стихии. Первым делом необходимо было возобновить подачу электричества. Ведь ураган серьезно повредил сети электроснабжения.
Уже ночью практически во всех домах был свет. А ранним утром четверга начались основные работы по ликвидации последствий урагана. В первую очередь собрали улетевшее с крыш железо, спилили упавшие от ветра деревья. На подмогу местным коммунальщикам и предприятиям района приехали также спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
На сегодняшний день работают организации и предприятия района по восстановлению части кровли, работает управляющая компания ЖКХ, в целом создан штаб по ликвидации ЧС при администрации района.
11 мнгогоквартирных жилых зданий, несколько частных домов, а также социальные и торговые объекты пострадали в тот день от урагана. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Разрушая один и обходя другой. Как в шахматном порядке шквалистый ветер выборочно срывал крыши домов. Стихийная партия была недолгой, но печальной. Восстановительные работы на этой неделе продолжались в семи районах республики. В селе Булгаково ураган снес часть крыши магазина прямо на трассу, в Дюртюлинском районе стихия оставила без света более 400 домов. Общий ущерб от разгула стихии в Башкортостане может приблизиться к 20 миллионам рублей.