В Башкирии устраняют последствия коммунальной аварии

Напомним, 9 декабря утром произошло аварийное отключение центрального отопления и горячего водоснабжения. В зону отключения попали более 70 многоквартирных домов, лечебные и образовательные учреждения, а также административные здания.

На прорыве работают две бригады со специальной техникой. Они определили аварийный участок и проводят раскопки. После этого специалисты приступят к сварке.