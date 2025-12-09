В Башкирии устраняют последствия коммунальной аварии

Глава Белорецкого района Азат Хакимов рассказал о ликвидации последствий крупной коммунальной аварии.
Напомним, 9 декабря утром произошло аварийное отключение центрального отопления и горячего водоснабжения. В зону отключения попали более 70 многоквартирных домов, лечебные и образовательные учреждения, а также административные здания.
На прорыве работают две бригады со специальной техникой. Они определили аварийный участок и проводят раскопки. После этого специалисты приступят к сварке.
Администрацией приведено в готовность 33 тепловых пушки, из них 23 электрические, 10 тепловых пушек на жидком топливе, которые при необходимости можно будет оперативно использовать.
Фото: Азат Хакимов.