В Башкирии для туристов открыли Киндерлинскую пещеру

В Башкирии для туристов открыли еще одну пещеру – Киндерлинскую, которая около десяти лет была под наблюдением ученых. Самая протяженная на Урале. Уникальный памятник природы на территории парка «Зилим». Уже появилось немало желающих исследовать подземные ходы, правда результатом стали поломанные вековые скульптуры изо льда и сталагмиты. Да и на самой территории парка сотрудники чуть ли не ежедневно фиксируют десятки нарушителей.

Желающих отдохнуть в природном парке хоть отбавляй. На берегу десятки палаток, а рядом – машины. И большинство как на подбор – без номеров. Владельцы в один голос говорят: буквально только из салона. Даже эта старенькая «Нива» с прицепом.

А вот у руководства природного парка другое мнение. Люди прекрасно знают, что ездить по охраняемой территории на машинах запрещено. За это положен как минимум штраф. А если нарушитель – должностное лицо, то проблемы могут быть серьезнее. Вот и снимают номера. Впрочем, куда больший вред наносится природе.

Площадь природного парка «Зилим» свыше 36 тысяч гектаров. А сотрудников всего шесть. Уследить за всеми нарушителями невозможно физически. И от действий недобросовестных туристов страдают многие достопримечательности. Вот и в недавно открывшейся Киндерлинской пещере вандалы умудрились уронить скульптуру ледяной королевы, простоявшей здесь ни один век. И чуть не поломали местную реликвию – сталагмит, который прозвали Буддой.

Именно богатство натечных образований, красота и величественность залов делают Киндерлинскую пещеру одной из самых впечатляющих на всем Урале. Почти десять лет она была закрыта для туристов. Долгое время ее изучали и приводили в порядок ученые от следов пребывания отнюдь не пещерных людей. И лишь в этом году доступ к подземелью вновь открыли.

Общая протяженность пещеры свыше 10 км. Впрочем, для туристов доступна лишь малая часть – порядка 300 метров. Дальше проход закрыт. Но дл большинства этого вполне достаточно, поскольку приходить сюда нужно хорошо подготовленным. Ведь пока на улице 30-градусная жара, здесь практически зима.

Говорят, что раньше люди использовали пещеру как холодильник. Отсюда так много костей, оставшихся от животных. Колодцы, коридоры и множество залов следуют один за другим в этом царстве вечной темноты. Как говорится, есть на что посмотреть, но и чего остерегаться. Ведь одно неверное движение и можно угодить, например, в расщелину или провал.

Киндерлинская пещера находится в 150 километрах от Уфы. Из них шесть придется идти пешком от деревни Таш-Асты. Добраться можно и сплавляясь по реке, а также во время конного тура. Вход в природный парк стоит 200 рублей, еще 350 нужно отдать проводникам за допуск и экскурсию по пещере.