В Башкирии мальчику, которого ударило током, повторно ампутировали руки

В Башкирии продолжает тяжёлый путь восстановления 10-летний мальчик из деревни Балтай Туймазинского района. Напомним, мальчика ударило током в трансформаторном щите 7 июля.

Мальчик играл с друзьями в мяч. Но в один момент игрушка залетела в трансформаторный щит. Когда 10-летний ребёнок попытался достать мяч, его ударил сильнейший разряд тока. Пострадавшего срочно доставили в ожоговый центр Уфы.

К сожалению, ребёнку ампутировали кисти рук. Как сообщает ИА «Башинформ», мальчика перевели из реанимации на стационарное лечение. Однако перед этим ребёнок пережил повторную ампутацию конечностей. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Также ему оказывается психологическая помощь.