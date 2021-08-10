В Уфе запустили движение по путепроводу на Заки Валиди

Дорога открыта. Движение по новому путепроводу через проспект Салавата Юлаева в створе улицы Заки Валиди в Уфе запустили раньше срока. В событии принял участие Глава Башкортостана. Насколько теперь увеличится пропускная способность эстакады и когда завершат строительства моста через реку Белую?

И этого хватит, чтобы свести к минимуму пробки на участке дороги, где в часы пик водителям приходилось тратить не только время, но и бензин. Эстакада через проспект Салавата Юлаева стала не только шире, но и длиннее.

По длине пролетного строения – на девять метров. И по ширине с каждой стороны по полосе дополнительно. По три полосы в каждую сторону. Раиль Мулюков, начальник участка

Реконструкцию развязки начали в январе и планировали завершить к концу 2021 года. Но благодаря оптимизации работ и привлечению дополнительных сил проект удалось завершить раньше намеченных планов. Радий Хабиров поблагодарил не только мостостроителей, но и жителей Уфы.

Спасибо за терпение, спасибо строителям. Нам все равно предстоит большое количество мероприятий сделать, поэтому я вновь прошу жителей потерпеть, потому что мы все таки работаем на стратегию. Если мы это не будем делать, город захлебнется. Мы даже не успеваем, мы пока догоняем тот объем машин, который появляется. Но учитывая Восточный выезд, наши планы по мосту через Интернациональную, развязки на Нагаевском перекрестке мы уже делаем. Это большая комплексная работа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А еще незаметно для горожан завершается строительство моста через реку Белую, который разгрузит въезд и выезд из Уфы в южном направлении.

Из шести тысяч тонн металлоконструкций нам осталось порядка 600 тонн собрать. С правого берега работа также ведется круглосуточно. В начале или в середине октября отдадим под асфальт для того, чтобы в конце октября открыть движение. Павел Рабухин, председатель совета директоров АО «Уралмостоотряд»

Но и после соединения нового Бельского моста с проспектом Салавата Юлаева проект еще не будет завершен. Тем не менее, о километровых заторах на этом участке можно будет забыть.