В Уфе запустили движение по путепроводу на Заки Валиди

Дорога открыта. Движение по новому путепроводу через проспект Салавата Юлаева в створе улицы Заки Валиди в Уфе запустили раньше срока. В событии принял участие Глава Башкортостана. Насколько теперь увеличится пропускная способность эстакады и когда завершат строительства моста через реку Белую?
И этого хватит, чтобы свести к минимуму пробки на участке дороги, где в часы пик водителям приходилось тратить не только время, но и бензин. Эстакада через проспект Салавата Юлаева стала не только шире, но и длиннее.
Реконструкцию развязки начали в январе и планировали завершить к концу 2021 года. Но благодаря оптимизации работ и привлечению дополнительных сил проект удалось завершить раньше намеченных планов. Радий Хабиров поблагодарил не только мостостроителей, но и жителей Уфы.
А еще незаметно для горожан завершается строительство моста через реку Белую, который разгрузит въезд и выезд из Уфы в южном направлении.
Но и после соединения нового Бельского моста с проспектом Салавата Юлаева проект еще не будет завершен. Тем не менее, о километровых заторах на этом участке можно будет забыть.
Безусловно, открытие путепровода – радостное событие для десятков тысяч уфимцев. Теперь без пробок на Валиди они смогут уехать домой в сторону улицы Сочинской или Демы. Тем не менее, работы на объекте будут продолжаться. Еще нужно организовать съезды. Закончить их планируют через год. Учитывая, что эстакаду открыли гораздо раньше сроков, можно рассчитывать, что и в этом случае строители порадуют нас оперативной работой.