За два дня ЧМ по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе разыграли 68 комплектов наград

На чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров прошли соревнования по грэпплингу. Всего за два дня турнира в Уфе разыграли 68 комплектов наград. Основная борьба за медали развернулась между сборными России и Казахстана. Башкирские спортсмены завоевали для национальной команды шесть медалей, четыре из которых – золотые. Триумфаторами первенства стали сестры Мурзабаевы из Стерлитамакского района.
Чуть больше минуты понадобилось Аделине Мурзабаевой, чтобы повторить золотой успех. Спортсменка из Стерлитамакского района дважды была сильнее представительницы Казахстана. Днем ранее она одолела соперницу удушающим приемом. В дисциплине «грэпплинг-ги» ей удался болевой прием на руку.
Ее родная сестра Карина Мурзабаева также стала обладательницей двух золотых наград. А Валерия Давыдова не справилась с испанкой Мариной Гарсия Феррай, уступила она и россиянке Марие Кобловой и в итоге завоевала серебряную и бронзовую медали чемпионата мира.
Пока спортсмены выясняют кто лучше, с трибун «Уфы-Арены» российских спортсменов поддерживают болельщики. Здесь фанаты из Подмосковья, Кургана, из Буздякского района и не только. Всего за два дня соревнований в грэпплинге разыграли 68 комплектов наград. Основная борьба за медали развернулась между сборными России и Казахстана. Цвета российского триколора защищают 79 спортсменов, Казахстана – 57. Это самые многочисленные делегации.
Так, в финале дисциплины «грэпплинг-ги» среди кадетов встретились российский борец из Тюмени Иса Албогачиев и представитель Казахстана Сунгат Сансужбаев. Судьбу медали решили не очки в схватке, а количество замечаний. У соперника их было больше. Победу Албогачиев отпраздновал, исполнив акробатический кульбит, забыв про травму ноги.
Серьезную борьбу навязывают также венгры и испанцы. Хавьер Мартинез приехал в Уфу поддержать сына Пабло. Вообще выезды с родителями на соревнования в тренерском штабе сборной Испании не поддерживают. Но здесь сделали исключение, ведь отец еще и первый тренер спортсмена.
Сборная Италии – одна из самых немногочисленных команд на чемпионате. Всего два спортсмена приехали в Уфу, чтобы побороться за медали в грэпплинге. И обоим удалось завоевать бронзовую награду в своих весовых категориях.
Меньше Италии привезли атлетов только команды Литвы, Азербайджана и Хорватии. В грэпплинге страну представляют всего по одному борцу.
Эмиль Исламгулов из Башкортостана выбыл из борьбы за медали. Спортсмен себя плохо почувствовал. Низам Идрисов проиграл в 1/4 финала соотечественнику Владимиру Мирошникову со счетом 3:12.
Вереди соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. В целом, мероприятие в будущем станет трамплином для его участников на мировые спортивные форумы и даже Олимпийские игры. Кроме того, в регионе планируется строительство центра спортивной борьбы, что поспособствует развитию этого спорта в Башкортостане.
Эстафету на чемпионате в Уфе принимают борцы вольного стиля. 16 августа начнутся предварительные поединки