За два дня ЧМ по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе разыграли 68 комплектов наград

Пока спортсмены выясняют кто лучше, с трибун «Уфы-Арены» российских спортсменов поддерживают болельщики. Здесь фанаты из Подмосковья, Кургана, из Буздякского района и не только. Всего за два дня соревнований в грэпплинге разыграли 68 комплектов наград. Основная борьба за медали развернулась между сборными России и Казахстана. Цвета российского триколора защищают 79 спортсменов, Казахстана – 57. Это самые многочисленные делегации.