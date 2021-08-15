В подводной пещере Башкирии дайверы обнаружили гигантский зал

Найденные микроорганизмы отличались от тех, что обитают в обычных условиях, в первую очередь окрасом. Одни были бледные, а другие и вовсе бесцветные, говорит биолог. Во время первой экспедиции дайверы обнаружили в пещере рачка-эндемика. А погружаясь в этот раз, одному из участников экспедиции повезло еще больше.