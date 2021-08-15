В подводной пещере Башкирии дайверы обнаружили гигантский зал

Погружение на глубину почти 60 метров. Изученная часть подводной пещеры Сакаска приблизилась к одному километру. В Башкортостане завершилась очередная экспедиция под эгидой Русского географического общества. Группа спелеодайверов из разных регионов России с 2017 года обследует неизученную ранее пещеру, вход в которую находится на дне Юмагузинского водохранилища.
Когда за плечами 20 лет подводного стажа и несколько тысяч погружений боятся уже нечего. Но осторожность лишней не бывает даже для профессионалов, говорит Сергей Байков. Спелеодайвер из Владимира в исследовании пещеры Сакаски участвует с самой первой экспедиции.
Пройти как можно дальше по неизведанной части Сакаски и проложить так называемый ходовик – веревку, которая служит проводником для последующих погружений в пещеру.
Восемь профессиональных спелеодайверов из разных регионов России приехали на Юмагузинское водохранилище, чтобы продолжить начатое в октябре 2017 года дело. Именно тогда под эгидой Русского географического общества состоялась первая экспедиция в Сакаску.
Предположительно длина пещеры может достигать 20 километров. Если это подтвердится, Сакаску официально признают самой длинной подводной пещерой в России.
Вход в пещеру находится у подножия этой скалы на глубине примерно 20 метров. Как раз сейчас группа дайверов после обследования подводного мира Сакаски выходят на поверхность.
Параллельно продолжаются и работы по поиску живых организмов в темном подводном царстве Сакаски. Накануне с разных глубин были вновь отобраны пробы воды и грунта. Исследования доказали, что жизнь на глубине 60 метров присутствует.
Найденные микроорганизмы отличались от тех, что обитают в обычных условиях, в первую очередь окрасом. Одни были бледные, а другие и вовсе бесцветные, говорит биолог. Во время первой экспедиции дайверы обнаружили в пещере рачка-эндемика. А погружаясь в этот раз, одному из участников экспедиции повезло еще больше.
Сакаска является выходом подземной реки. Еще до строительства Юмагузинского водохранилища здесь находилось голубое озеро, вроде Сарвы или Шульган-Таша. Тогда технической возможности исследовать пещеру не было. Благодаря развитию технологий Сакаска готова открыть свои тайны. Ученые выдвигают версию, что она связана с самой глубокой карстовой пещерой Урала Кутук-Сумганом, расположенной в нескольких километрах.
Очередная экспедиция по исследованию подводной пещеры в Башкортостане завершилась. Спелеодайверы из разных уголков страны еще неоднократно вернутся, чтобы погрузится в неизведанные глубины Юмагузинского водохранилища. Конечным результатом многолетней работы должно стать описание и картографирование Сакаски.