В подводной пещере Башкирии дайверы обнаружили гигантский зал

Погружение на глубину почти 60 метров. Изученная часть подводной пещеры Сакаска приблизилась к одному километру. В Башкортостане завершилась очередная экспедиция под эгидой Русского географического общества. Группа спелеодайверов из разных регионов России с 2017 года обследует неизученную ранее пещеру, вход в которую находится на дне Юмагузинского водохранилища.

Когда за плечами 20 лет подводного стажа и несколько тысяч погружений боятся уже нечего. Но осторожность лишней не бывает даже для профессионалов, говорит Сергей Байков. Спелеодайвер из Владимира в исследовании пещеры Сакаски участвует с самой первой экспедиции.

Исследование всегда немного опасное, в том плане ,что до тебя там никто не был, и нужно оценить состояние потолка, состояния видимости, глубины, декомпрессионные, выход.

Сергей Байков, спелеодайвер /г. Владимир/

Пройти как можно дальше по неизведанной части Сакаски и проложить так называемый ходовик – веревку, которая служит проводником для последующих погружений в пещеру.

Восемь профессиональных спелеодайверов из разных регионов России приехали на Юмагузинское водохранилище, чтобы продолжить начатое в октябре 2017 года дело. Именно тогда под эгидой Русского географического общества состоялась первая экспедиция в Сакаску.

Пройдено примерно один километр расстояния под землей в подводной части. Вышли на огромный подводный зал – это примерно где-то 9-этажный дом можно поставить. Есть вероятность, что есть сухая часть пещеры.

Салават Нафиков, руководитель подводной экспедиции

Предположительно длина пещеры может достигать 20 километров. Если это подтвердится, Сакаску официально признают самой длинной подводной пещерой в России.

Вход в пещеру находится у подножия этой скалы на глубине примерно 20 метров. Как раз сейчас группа дайверов после  обследования подводного мира Сакаски выходят на поверхность.

Фото №1 - В подводной пещере Башкирии дайверы обнаружили гигантский зал
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Продлили на полторы катушки ходовые, метров на 150. Пещера выходит, но она продолжается дальше, нужно брать больше газов и аварийных на выход и дальше искать.

Сергей Байков, спелеодайвер /г.Владимир/

Параллельно продолжаются и работы по поиску живых организмов в темном подводном царстве Сакаски. Накануне с разных глубин были вновь отобраны пробы воды и грунта. Исследования доказали, что жизнь на глубине 60 метров присутствует. 

Посмотрели ее под микроскопом, нашли там порядка 20 видов, среди которых были одноклеточные зеленые водоросли, микроскопические и нитчатые цианобактерии.

Наталья Суханова, доктор биологических наук

Найденные микроорганизмы отличались от тех, что обитают в обычных условиях, в первую очередь окрасом. Одни были бледные, а другие и вовсе бесцветные, говорит биолог. Во время первой экспедиции дайверы обнаружили в пещере рачка-эндемика. А погружаясь в этот раз, одному из участников экспедиции повезло еще больше.

Фото №2 - В подводной пещере Башкирии дайверы обнаружили гигантский зал

На подъеме видел сомика, потом стал подниматься, катушку размотал – вот такой сомик, я его чуть за хвост не поймал.

Алексей Важинский, спелеодайвер /г.Москва/

Сакаска является выходом подземной реки. Еще до строительства Юмагузинского водохранилища здесь находилось голубое озеро, вроде Сарвы или Шульган-Таша. Тогда технической возможности исследовать пещеру не было. Благодаря развитию технологий Сакаска готова открыть свои тайны. Ученые выдвигают версию, что она связана с самой глубокой карстовой пещерой Урала Кутук-Сумганом, расположенной в нескольких километрах.

Эта местность вся называется урочище Кутук-Сумган. Тут более 40 пещер зарегистрировано, я уже перечисляла, главная из них это Сумган-Кутук.

Диля Нурмухаметова, инструктор по туризму национального парка «Башкирия»

Очередная экспедиция по исследованию подводной пещеры в Башкортостане завершилась. Спелеодайверы из разных уголков страны еще неоднократно вернутся, чтобы погрузится в неизведанные глубины Юмагузинского водохранилища. Конечным результатом многолетней работы должно стать описание и картографирование Сакаски.

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