Учебный год в Башкирии начнется в очном формате с соблюдением санитарных правил

Первое сентября не переносится, однако санитарные нормы в школах не отменяются. На неделе в Конгресс-холле «Торатау» прошел итоговый августовский педсовет. Образовательные учреждения сейчас готовятся к учебному году: обновляют кабинеты, закупают оборудование и облагораживают территорию. В Башкортостане порядка 500 тысяч школьников. Но, скорее всего, дети с хроническими заболеваниями в День знаний останутся дома. Радий Хабиров поручил продумать механизм перевода их на временную дистанционку из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции.