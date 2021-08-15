Учебный год в Башкирии начнется в очном формате с соблюдением санитарных правил

Первое сентября не переносится, однако санитарные нормы в школах не отменяются. На неделе в Конгресс-холле «Торатау» прошел итоговый августовский педсовет. Образовательные учреждения сейчас готовятся к учебному году: обновляют кабинеты, закупают оборудование и облагораживают территорию. В Башкортостане порядка 500 тысяч школьников. Но, скорее всего, дети с хроническими заболеваниями в День знаний останутся дома. Радий Хабиров поручил продумать механизм перевода их на временную дистанционку из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции.
Вместо ручки пока в руках старшеклассника Дамира Валеева – моющий аппарат. Летняя практика для учеников 158-й Башкирской гимназии длится чуть больше недели. Школьники поливают цветы, помогают с ремонтом в кабинетах. Трудовая терапия не в напряг – стараются для себя.
Антисептики, рециркуляторы, отдельные входные группы – все противоэпидемические меры в новом учебном году сохраняются. В классах переклеивают сигнальные ленты, отделяющие зону учителя и детей. Преподаватели столичной полилингвальной школы №44 заняты и эстетической стороной дня знаний – все кабинеты будут украшены.
В этом году вопрос со школьными автобусами будет закрыт. Такое заявление сделал Глава Башкортостана. На днях представители образовательных учреждений республики получили 41 ключ от нового транспорта для детей. Полосой препятствий к знаниям порой становится географическое положение муниципалитета. В Бурзянском районе путь до некоторых школ составляет не менее 20 километров.
3D- принтер, интерактивный пол, уроки в виртуальной реальности. В фойе Конгресс-холла «Торатау», который стал местом проведения педсовета, развернулась выставка. Воспитание и социализация детей и молодежи в информационную эпоху – основная тема совещания.
Представить современное образование без гаджетов практически нереально. При этом возможности виртуального мира расширяются. Например, в кабинет химии можно попасть с помощью джойстика, а смешать элементы таблицы Менделеева не в колбе, а на экране. При этом неудачный эксперимент останется без последствий.
За парты 1 сентября сядут почти полмиллиона юных жителей республики. Хотя дату праздника решено не переносить, санитарные нормы не отменяются. Тем более, что новым штаммом коронавируса болеют и дети. Школьникам, имеющим хронические заболевания, скорее всего, придется начать учебный год дома.
Руководители районов получили замечание от главы республики по темпам реализации проекта «Взлетай». Также Радий Хабиров поручил сделать доступными стоматологические кабинеты, открытые благодаря этой программе и учителям. А вот математический лицей для одаренных может появиться в Стерлитамаке, если в срок до 1 октября не определятся с местом его строительства в Уфе.
В капремонте в республике нуждаются 365 школ и облагородить их необходимо до 2026 года. Это поручение президента страны. Дети должны учиться в комфортных условиях. Кстати, даже в прошлый пандемийный год удалось создать условия для учебы, пусть она в основном проходила в стенах дома.
Традиционно на педсовете учителя и работники образования получили звания заслуженных, а премий удостоились призеры и финалисты конкурса «Учитель года». При этом каждый преподаватель скромно отметил, что любая награда за их труд – всегда коллективная.