На дорогах Башкирии начинается операция «Трезвый водитель»

В Башкирии стартует масштабная операция «Трезвый водитель». Как рассказал главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов, в преддверии праздников в регионе усилят контроль за нетрезвыми водителями.

На дорогах появятся дополнительные посты ДПС, которые будут дежурить вблизи мест массовых новогодних гуляний и праздничных мероприятий.

По данным ГАИ, с начала года в республике произошло 286 ДТП по вине нетрезвых водителей. В этих авариях погибли 100 человек и получили травмы 328.

Напомним, сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через чат-бот ГАИ: @GIBDDRB_02bot.