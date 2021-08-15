Лесные пожары в Башкирии: как спасатели и волонтеры борются с огнем

Рация – это единственное средство связи в лесу. Ни о каких смартфонах не может быть и речи. В глубинке Хайбуллинского районе Башкирии они просто бесполезны. Между тем любой сигнал может нести огромное значение. Ведь в этой чаще работают сотни человек: лесники, пожарные и волонтеры, которые каждый день борются с лесными пожарами.

Конечно, когда на тебя идет стена из огня, это очень страшно. Но в тоже время это настоящая журналистская удача. Ведь мы нарвались на пламя совершенно случайно. Дым издалека заметили сотрудники лесхоза и практически сразу приняли меры для тушения огня. Таким образом с огнем справляются его же силами. Просто выжигая все на его пути, чтобы гореть было уже нечему. Дальше остается только залить водой пепелище. Однако все это работает при одном условии: если выкопана минерализованная зона, то есть перепаханная полоса, которая очерчивает охваченную огнем территорию по всему периметру.

На первый взгляд это просто проезжая часть в лесу. Однако в первую очередь это сдерживающий фактор для огня, а уже потом способ доставки людей, воды и техники. С огнем борются не только днем. Эта работа круглосуточная. И в это же время на помощь коллегам отправляются пожарные из других районов.

Пожарные уфимского подразделения готовятся к командировке. Впереди их ждет дальняя дорога и жаркое утро. С колес и прямо в огонь, чтобы помочь коллегам, которые сейчас на первой линии.

Когда огонь приблизился к деревне Айбулата Байгильдина на расстояние 10 километров, молодой человек не стал дожидаться эвакуации, а поехал на борьбу со стихией волонтером. Вместе с ним уехало и несколько десятков его односельчан.

Волонтеры здесь не только местные. На пожар приезжают из разных районов республики. И причем не с пустыми руками, некоторые везут все необходимое.

Практические на передовой побывал и глава республики Радий Хабиров. На пересечении сразу трех районов – Хайбуллинского, Зианчуренского и Зилаирского – он сначала изучил обстановку с воздуха, а потом уже с земли. Встретившись как с местными жителями, так и сотрудниками МЧС. В тот момент Радий Хабиров потребовал во что бы то ни стало не допустить приближение огня к населенным пунктам. И здесь были отданы соответствующие указания руководителям муниципалитетов.

На следующий день после визита Радия Хабирова, главы трех районов и председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сделали еще один облет на вертолете над пожаром.

Таким образом, можно координировать действия всех объединенных сил, чтобы справиться с огнем как можно быстрее. На высоте птичьего полета весь лес как на ладони, можно разглядеть даже не большие очаги. Впрочем, разбор полетов был уже на земле. Не только с вертолета можно разглядеть пожар. Например, в Зилаирском районе для этого нужен бинокль и отважный сотрудник лесничества, который каждый день по три раза понимается на высоту минимум 60 метров. Конечно, мы тоже попытались подняться на смотровую площадку на столько на сколько это возможно.

И вот так каждый день по нескольку раз. Вертолет, конечно, эффективно, но ситуация в лесу может меняться. Значит, данные нужно регулярно обновлять.

Карта нужна, чтобы определить место, откуда поднимается. Но для этого Исламу нужно подняться еще выше. На этом работа Ислама Игибаева не заканчивается, скорее только начинается. Нужно еще проверить, как идет тушения на местах, как дела с личным составом и техникой.

Тем не менее даже пепелище стоит еще раз залить водой. В сухую погоду искры может поднять ветер, поэтому на этом участке работает целая бригада волонтеров и пожарных. Пока волонтеры заливали пепелище водой, оказалось, что на другом участке срочно нужен трактор. Ислам Игибаев несколько минут вызванивал коллег и искал свободную машину, которую необходимо перебросить.

И все же противопожарные меры дают свой эффект. Постепенно огонь сдается, сокращая площадь. Сейчас в республике действует семь очагов, общей площадью 1300 га. Впрочем, всего четыре дня назад это цифра была куда серьезней: 24 очага лесных пожаров на площади 4000 га. Сейчас самый крупный находится в Хайбулленском районе. Но этот пожар тут еще не скоро забудут. Впрочем, как те, что были до него.